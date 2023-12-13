Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından ülkemize artı değer katan isimleri buluşturarak büyük bir sinerji oluşturmak hedefiyle Negatifi Pozitife Çevirenler 12. Radev Artı Ödülleri İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Gecede Önce Vatan Gazetesi’ne 3 ödül birden geldi.

Bu yıl 12. düzenlenen Negatifi Pozitife Çevirenler 12. Radev Artı Ödülleri töreni siyaset, sanat, müzik, spor, iş ve medya dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecede gazetemiz Haber Müdürü Funda Akosman, Muhabirimiz Yağmur Tanyıldız ve yazarımız Habib Babar ödüle layık görüldü.

Haber Müdürümüz Funda Akosman ödülünü alırken; “Bence bu dünyayı pozitif enerji ve sevgi kurtaracak” dedi.