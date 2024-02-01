İstiklal marşı ve şehidlerimize saygı duruşu ile başlayan toplantı Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir’in açılış konuşması ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız,Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Arıcan’ın yaptıkları selamlama konuşmaları ile devam eden toplantıda, katılımcıları ve basın mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şahsı adına selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’da yaptığı konuşmada:

“Saygıdeğer Hazirun;

Ankara bilinen 2000 yıllık tarihi ile çeşitli medeniyetlere beşiklik ve başkentlik yapmış kadim bir şehirdir.

Tarihi ve taşınmaz kültürel varlıkları açısından oldukça zengin olan Başkentimiz Gordion ve Arslanhane Cami ile UNESCO’nun Dünya Mirası Listesinde yerini almıştır.

Cumhuriyetimizle özdeşleşen ve Anadolu’nun bağrında yer alan Ankara,aynı zamanda bir Kültür Başkenti ve bütün mazlumların sığındığı tabiri caizse günümüzün Medine’si, Hacı Bayram Veli gibi yüce gönüllü,milletimizin istiklali ve istikbalinin de sigortasıdır.

Sözlerime son verirken Ankara’mızı milli mücadelemizin karargahı ve ülkemizin başkenti yapan Büyük Atatürk’ü,tüm şehidlerimizi ve Gazze’deki soykırım şehidlerini rahmetle anıyor bu önemli paneli tertipleyen dernek başkanımız kardeşim İbrahim Gökdemir ve ekibine, destekleri için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine ve değerli rektörümüz Prof. Dr. Kazım Arıcan beye,İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğüne,

teşekkürlerimi sunuyor siz kıymetli katılımcıları ve değerli panelistlerimizi saygıyla selamlıyorum.” dedi

Program;Dr. Emine Sökmen Adalı’nın;Ankara’nın Kültürel Peyzajına bir Bakış, Dr.Gazi Doğan’ın;Türkiye’nin Kalbi Ankara-Sinemada Ankara İzleri,Prof. Dr. Atik Aydın’ın;Bir mekân iki değer-Hacı Bayram Veli ve İmruu'l-Kays konularında yaptıkları konuşmalar ile sona erdi.