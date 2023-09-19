"Gönül coğrafyamızdaki kıymetlerimizin şehadetle kucaklaşarak veya emrihak vaki olması sebebiyle hakka yürüdükleri aydır.

Bizim kuşak için EYLÜL, kolumuzu, kanadımızı kıran hüzünlerin ve acıların yaşandığı aynı zamanda ise değişik tarih dilimlerinde ülkemizde ve gönül coğrafyamızdaki kıymetlerimizin şehadetle kucaklaşarak veya emrihak vaki olması sebebiyle hakka yürüdükleri aydır.

İşgalci Faşist İtalyan güçlerinin sözde mahkemesi tarafından 16 Eylül 1931’de şehid edilen inancın, imanın, vatan sevgisi ve hürriyet direnişin timsali Çöl Aslanı Ömer Muhtar’ı!..

Yakın tarihimizin utanç sayfası, 27 Mayıs 1960 darbesini yapan cuntanın, Yassıada’daki ‘YARGILAMA’sı ile 16 Eylül 1961 de şehid edilen Milli İradenin Bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı!..

17 Eylül 1961 de ayı cuntanın mahkemesince şehid edilen, iktidarı döneminde gerçekleştirdiği ‘beyaz devrim’ ile milletini çarıktan ve kara sabandan kurtaran, 27 Mayısın efsanevi mazlumu Başvekil Adnan Menderes’i!..

Şehadetlerinin seneyi devriyelerinde tüm şehitlerimizle birlikte!..

18 Eylül 1988 de aramızdan ayrılan, İranlı olduğu kadar Kafkasyalı; Kafkasyalı olduğu kadar Azerbaycanlı, Azerbaycanlı olduğu kadar Türkiyeli, Türkiyeli olduğu kadar da Avrupalı ve aynı zamanda bıraktığı eserlerle de bütün insanlık için önemli bir şahsiyet olan;

“Bed-güman değilem Allah kerimdir,

Turan hayalimdir, etim, derimdir,

Böyyük Asya nece olsa benimdir,

Gurt yuvalarına tilki dolar mı?

Ayıdan, Moskof'tan yoldaş olar mı?”

diyen İran vatandaşı, Büyük Türk Şairi Şehriyar'ı!..

Saygı rahmet ve şükranla anıyoruz.

16-17-18 Eylülde Hakk’a yürüyen, vatanı ve milleti için canını feda edenlerimiz ile her şarta, herkese rağmen, Türk’ün birliği için yazan ve konuşan münevverlerimizin, Makamları ali, mekanları cennet olsun İNŞALLAH.

Aziz ruhları için El-Fatiha."