HABER: M.KEMAL SALLI

'Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından 16 isim görevden alınıyor' şeklinde yayınlanan haberlerde ismide geçen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu habin yanıltıcı ve gerçek olmadığını belirterek görevinin başında olduğu açıklamasında bulundu.

GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve Genel başkan yardımcısı Hamit Özpolat'ın ziyaretinde açıklamda bulunan TOPÇU şunları söyledi “Son günlerde bazı malum basın yayın organlarında yer alan ve ısrarla sürdürülmeye çalışılan şahsım ile ilgili görevden alındı iddiaları Kast-ı mahsus olup gerçek değildir. Ben Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevime devam ediyorum.” dedi. GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'da Cumhurbaşkanı başyardımcıları içerisinde özellikle Türk dünyasında ayrı bir yeri olan ve her sıkıntı yaşayan Türk dünyasındaki siyasiler, STK ve duyarlı kimselerin ilk uğrak yeri külliyede Başdanışman Yalçın Topçu oluyor. Bende sosyal medyada duyduğum haberle ilgili burada kendisinden ilk elden bilgi aldım. Görevinin başında bulunmasından memnun kaldık, çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi