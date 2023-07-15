15 Temmuz ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu'nun konuşması şöyle;

15 TEMMUZ!..Ülkemizi devleti ve milletiyle emperyalist güçlerin karşısında diz çöktürmek amacıyla 15 Temmuz 2016 günü başlatılan darbe girişimi çok kısa sürede milletin ve devletin kararlı duruşuyla püskürtülmüş,hainlere darbe vuran aziz millet tarihi bir ihanet operasyonuna engel olmuştur.

Emperyalist istihbarat örgütünün Anadolu yuvası olan FETÖ’nün yıllardır planladığı bu alçakça girişim öncesiyle ilgili söylenecek çok söz var ama bunlarla uğraşıp, tartışıp, zaman kaybetme lüksümüz olmayan çok ciddi bir sürece girmiş durumdayız.

15 Temmuz günü milletimizin kararlı ve kahramanca direnişi hem siyaseti hem devleti hem de toplumu dönüştürmüştür.

Bu dönüşüm kendi mecrasında yepyeni açılımları doğal bir şekilde sağlayarak Türkiye’nin sistem olarak kendi sorunları çözme noktasında da millete büyük bir fırsat vermiş ve illegal yapıların, egemen güçlerin değil milletin kendi kendini yönetme iradesi galip gelmiştir.

Gerek 15 Temmuz gecesi gerekse 7 Ağustos Yenikapı’daki buluşmada gerçekleşen demokrasi ve vatanseverlik duruşu birçok sorunu da siyasetin eliyle çözülmesi gereğine nokta koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin dirayeti,milletimizin can siper fedakarlık ve büyük kahramanlığı yanında,Allah’ın inayetiyle memleketimiz 16 Temmuz sabahı uçurumun kenarından alınmıştır.

15 Temmuzu bertaraf eden milletimiz,ülkemiz ve medeniyet coğrafyamız çok büyük bir badireden kurtarmış oldu.

Milletin sağduyusu ve cesareti tankların paletlerini,ölüm kusan helikopterlerin pervanelerini durdurdu.

Millete doğrultulan tankı, bomba yağdıran helikopterleri şehitler ve gaziler vererek engelleyen bu üstün ruh ayı zamanda gönül çoğrafyası ile birlikte devletini ve geleceğini de kurtarmış oldu.

Hükümetin kararlı iradesi, özellikle MHP’nin şartsız ve sonsuz desteği, aziz milletimizin sağduyusu, bütün güvenlik teşkilatlarımızın tek yürek tek bilek oluşuyla 15 Temmuz’da yeni bir destan yazıldı.

İçerden ve dışardan gelen homurdanmaların haklı mücadelemizde gösterdiğimiz kararlılık karşısında boşa çıktığına dünya şahit oldu.

Artık bütün dünya görüyor ki Türkiye kendisine yönelecek illegal,demokrasi dışı,terörist faaliyetleri ininde yok etme kudret ve iradesini gösteriyor ve bundan sonra da kimse Türkiye’ye kaba tabirle racon kesemeyecektir.

Türkiye,devlet millet el ele gereği neyse onu anında ve misliyle gösterecektir.

Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza, egemenlik hakkımıza göz dikenin de gözünü çıkaracağımız 15 Temmuz sonrasında herhalde anlaşılmıştır.

Üstün liderliği ve cesaretiyle tarihe silinmez izler bırakan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bu süreçte hükümete hiçbir ön şart olmaksızın, önce milletim ve devletim diyerek her türlü desteği sağlayan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye milletimiz adına şükran borçluyuz.

Sayın Bahçeli, 15 Temmuz’daki FETÖ terörüne nasıl dik durarak kirli oyunları bozduysa söz konusu vatan olunca yine dik ve kararlı iradesini göstererek içerden ve dışardan gelebilecek provokatif tepkileri etkisiz kılmıştır.

Kısaca Cumhur ittifakı önce cepheden muzaffer çıkmış, bu günde sandıkta da millet iradesinin en demokratik şekilde tecellisiyle 15 Temmuz’un siyasi cevabını da bir kere daha vermiş olmuştur.

Kazanan tam bağımsız güçü devlet,mutlu milletin ülkesi olacak olan Türkiye ve Türkiye Yüzyılıdır.

Halen bir kısım medyanın kirli propagandaları, bir kısım seviyesiz siyasetçilerin iftiraları olsa da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli milletin vicdanında ve gönlünde sarsılmaz ve yıkılmaz bir yer kazanmışlardır.

Bu birlikteliği itibarsızlaştırmaya çalışanların yaptığı hasettir, sözleri ve ithamları ise, dışarıdan verilen suflelerin ve hastalıklı halet-i ruhiyelerinin hezeyanlarıdır.

15 Temmuz modern bir işgal operasyonuydu ve taşeronu FETÖ’ydü sadece.

Aynı işgal güçlerinin elinde PKK-PYD,DEAŞ ve siyaset maskesi takmış olan nice taşeron var.

İşte bu nedenle millet olarak sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma içinde farklılıkları zenginlik olarak görüp,çokluk içinde birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bize diz çöktüremeyecektir.

Yerli siyaset, milli devlet, cumhur ile Cumhuriyet yeni dönemim şifresidir.

Bu kodlardan hareket etmeyenlerin milletin gönlüne girmesi, milletin sandığından zaferle çıkması mümkün değildir.

İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye yepyeni bir döneme başlamış olup, söylemler ve emeller bu çerçeveye göre kendini ifade edecektir.

Millet bunun mesajını son seçimde çok net bir şekilde vermiştir.Her milletin altı çizilen bir özelliği vardır.Bizim milletimiz de hürriyet aşkı ve cesaretiyle nam salmıştır.19 Mayıs 1919’da olan budur, 15 Temmuz 2016’nın sırrı da budur.

Ve son sözümüz İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’ten nasihat olsun;

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez…”