2023 yılı kutlamalarının teması “Barış İçin Değişim” olarak seçilen bu çok özel günün Birleşmiş Milletler Uluslararası Günler listesine alınması için çalışmalar da devam ediyor.

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri gerçekleşen 2023 yılı Dünya Değişim Günü kutlamalarına ilişkin şöyle açıklama verdi: “Bu özel gün 2018 yılında Uluslararası Değişim Federasyonu tarafından bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için ilan edildi ve her yıl tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor.

Bu yılki kutlamalar kapsamında, 7 Temmuz Cuma günü yurt genelinde ve tüm dünyada 100’ün üzerinde şehirde “tüm halka açık ücretsiz etkinlikler” gerçekleşti. Etkinliklerde bu yılın teması olan “Barış İçin Değişim” ana teması çerçevesinde önemli bir farkındalık yaratıldı. Kutlamalar özellikle halka açık meydanlarda ve parklarda gerçekleşti. Ayrıca doğada da kutlamalar yapıldı. Kutlamalarda konserler, danslar, değişim nefes çalışmaları ve bireyin pozitif yöndeki değişimi üzerine farkındalık yaratan konuşmalar yer aldı. Organizasyonlara belediyelerin büyük desteği oldu.

Etkinlikler yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Arjantin, Bosna Hersek, Azerbaycan, Fransa, Meksika, Japonya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde yapıldı.

Yurt içinde ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Denizli, Eskişehir, Antalya, Çorum, Samsun, Kırşehir, Edirne, Rize, Artvin, Bodrum, Marmaris, Edremit gibi yurt geneli pek çok yerde kutlama gerçekleşti.”

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri yurt genelinde kutlamalara destek olan ilgili tüm Belediyeler ile özel ve tüzel birimlere de teşekkürlerini iletti. Yetkililer şunları söyledi: “İstanbul Şişli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Çankaya Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Edremit Belediyesi başta olmak üzere 7 Temmuz Dünya Değişim Günü 2023 yılı kutlamalarına destek veren tüm belediyeler ile özel ve tüzel tüm birimlere kıymetli destekleri için çok teşekkür ederiz. 2024 yılında 7 Temmuz’da coşku dolu kutlamalarla yine birlikte olacağız.”

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF)

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