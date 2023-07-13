HABER: AZİZ KARATAŞ

Pazarlama piyasasında global arenada faaliyet gösteren Reliz, mobil uygulamalar için müşteri kazanımı ve yeniden hedefleme yeteneklerini artırmak için in-house olarak bir makine öğrenimi çözümü geliştirdi.

Reliz CEO’su Mikhail Kapranov, şirketin yolculuğundaki bu yeni aşamayı şu sözlerle kutladı:

“Gururla söylüyoruz ki, kendi App içi envanterimiz ve algoritmarlarımızla, müşterilerimizin mobil uygulamalarının bütün potansiyelini keşfetmesini sağlayacağız. Yıllara dayalı tecrübemizle yarattığımız komple fonksiyonel bir platform, müşterilerimizin tek yapması gereken kampanyalarının ticari hedeflerini belirlemek olacak.”

Firmanın Global Operasyon Direktörü Sergey Mun, programatik platformunun ilk sonuçlarından son derece memnun olduklarını dile getirdi:

“Kendi reklam platformumuzun lansmanı için heyecanlıyız. Beta test aşamamızda yer alan müşterilerimizin kullanıcı kitlesinde sürdürülebilir bir artış gözlemledik. Son performans analizlerimize göre, algoritmalarımız sayesinde, öğrenme sürecini tamamladıktan sonra diğer in-app reklam platformlarına kıyasla %20 daha düşük deep-funnel CPA maliyeti ve %10 daha yüksek gelir performansı (ROAS) yakaladık. Bu sonuçlar, müşterilerimizin performansımızdan memnuniyetleri sonucunda buraya daha fazla bütçe ayırmalarını sağladı.”

Reliz reklam platformu, Türkiye’deki 55 milyon mobil kullanıcının yanı sıra tüm dünyada 750 milyondan fazla tüketiciye hitap edecek.

Türkiye Direktörü Ozan Tekin, bu lansmanın ardından yerel pazardaki başarılarının hızlanarak artacağını duyurdu:

“DSP’mizin ilk testlerinin Türkiye’deki kampanyalarda yapılmasından ve optimizasyonlarımızın buraya odaklı olmasından onurlandık. Finans, e-ticaret, yemek teslimatı gibi dikeylerde Türk firmalarıyla yarattığımız başarı hikayelerinin sayısını artırma konusunda kendi teknolojimizi kullanıyor olmak bize güç katacak. Reliz’in yerel pazardaki ayak izi daha da büyüyecektir.”

Kendi dijital reklam platformunun yanı sıra, Reliz aynı zamanda medya satın alımı ve hesap yönetimi, kreatif tasarımı ve dijital dünyaya yeni giren firmalara mobil odaklı profesyonel danışmanlık gibi hizmetlerle portfolyosunu genişletmeye devam ediyor.