ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli’yi cumhurbaşkanlığı külliyesindeki makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaptığı konuşmada;

“Karabağ’ın işgali sırasında ASALA eylemcilerinden olan ve Hocalı Soykırımı zamanı Ermeni askeri birliklere komutanlık yapan Monte Melkonyan’ı teke tek mücadelede itlaf eden ve Türk dünyasının büyük devlet adamı merhum Haydar Aliyev'in bayrak madalyasıyla ödüllendirdiği,44 günlük Karabağ zaferi sonunda da Cenap Prezident İlham Aliyev tarafından yaşayan Azerbaycan Milli Kahramanı unvanı verilen kardeşim İbad Hüseyin’i milletimizin evinde ağırlamış olmaktan çok mutlu oldum.

İbad Hüseyinli Can Azerbaycan’ımızın Milli Kahramanı olduğu kadar bütün Türk Dünyasının da kahraman evladıdır çünkü biz artık yedi devlet bir milletiz.”

dedi

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli de yaptığı konuşmada;

Umummilli Liderimiz Büyük Devlet Adamı Haydar Aliyev’in “tek millet iki devlet'

dediği gibi ben kendimi ne kadar Bakü ye ait görüyorsam bir o kadar da Ankara ya ait ve Türk dünyasına ait olarak görüyor oraların derdi ile dertleniyor sevinci ile seviniyorum.

Sayın Bakanım,kadim dostum ve ağabeyim Yalçın Topçu’ya çok teşekkür ediyorum.

Allah Aziz Türkiyemizi ve Can Azerbaycan’ımızı korusun” dedi