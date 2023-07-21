ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Kıbrıs Adası'na ve halkına barışı ve esenliği getiren, adadaki Türklerin de Rumların da Rum terör örgütlerine karşı can ve mal güvenliği ile hak ve hürriyetlerini elde etmelerini sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Kıbrıslı soydaşlarımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dilek ve dualarımla kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyetinin o zamanki Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in, Başbakan yardımcısı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, KKTC'nin efsane kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı mücahitleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli ve muzaffer şanlı mensuplarının, Kıbrıs'ta Türk varlığının devamı için verdikleri destansı mücadele milletimiz tarafından her daim minnet ve şükranla anılıyor ve anılacaktır.

Kıbrıs Türkleri çok çetin mücadeleler vererek, tarifsiz acı bedeller ödeyerek, haksız, hukuksuz, uluslararası meşruiyeti olmayan engellerle mücadele ederek bugünlere gelmiştir.

Bugün bölgesinde lider, dünyada muteber bir ülke olan, Ankara merkezli yerli ve milli, dünya barışından yana siyasetiyle oyun bozan, oyun kuran Türkiye'nin ilkeli ve uluslararası hukukun meşruiyetine dayalı güçlü duruşu, KKTC ve adadaki Türk varlığı için kıyamete kadar var olmalarının teminatıdır.

Her alanda tam bağımsız güçlü, istikrarlı, demokratik, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, genç nüfusu ve güçlü savunma sanayisi ile Türkiye; aynı zamanda bölgedeki barışın, istikrar ve refahın da tek adresidir.

Kıbrıs Türk halkının ve devletinin varlığını ve güvenliğini, Türkiye’nin güvencesi altında sürdürmesini sağlayan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin kıyamete kadar sürecek varlıklarının, tüm dünyaya destansı bir zaferle ilan edildiği gündür.

Bu insani barış harekâtı ile artık Kıbrıs adasında Türklere yönelik “Kanlı Noel” ve benzeri vahşetler ve soykırım girişimleri önlenmiş, Ada'da yaşayan tüm insanlar için güvenlik ortamı sağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o gün yaptığı gibi bugün de Ada'daki huzurun ve barışın kalıcı olarak devam etmesi konusunda üstüne düşen her görevi uluslararası meşruiyetin çerçevesinde yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir.

KKTC ve Halkının bu gününü ve kıyamete kadar devam edecek varlığını, canları ile temin eden aziz şehitlerimizi ve bu günlere kavuşmasını sağlayan siyasi iradeyi, saygı, rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi sağlık ve şükran dileklerimizle anıyor, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın şahsında bütün Kıbrıslı Türkleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Yazımı; KKTC’ye sahip çıkan ve bugünkü durumu gelmesi hususunda asla geri adım atmayan, Babatürk Toros Rauf R. Denktaş’ı, saygı, şükran ve rahmetle yad ederek, onun hasta yatağındaki son sözleriyle bitireyim.

“Onlara (Rum politikacılara) söyleyin burası bağımsız bir Cumhuriyet’tir”

Allah KKTC’ni ve halkını korusun ve yüceltsin, varlığını daim ve kaim eylesin.