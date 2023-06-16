HABER: DİNÇER KARACALAR

Aranjörlüğünü Mehmet Özkeleş’in yaptığı Pop-Rock tarzındaki “Beyaz Güvercin” şimdiden liste başı olmaya aday. Aşk gibi kutsal duygunun hızlı bir şekilde tüketildiğini ve örselendiğini fark eden sanatçı, hissettiklerini kişisel gelişim uzmanı arkadaşı Gamze Sağıroğlu ile birlikte kaleme aldı. “Aşk tek kişiliktir, ölümsüzdür, beklentisizdir, koşullara bağlı değildir. Beyaz Güvercin’i kaybettiğimiz fakat kalbimizde, anılarımızda yaşattığımız tüm sevdiklerimize ithaf ediyorum.” diyen başarılı şarkıcı ayrıca “Beyaz Güvercin” için kamera karşısına geçti. Ünlü dostları başta Yalçın Bostancı’nın kuzeni senarist Çağla Kızılelma, usta oyuncu Şevket Çoruh ve Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmeni Hakan Kırvavaç diğer adıyla Ketche’nin desteğiyle Beyaz Güvercin’e unutulmayacak bir klip çekildi. Şevket Çoruh’un Baba Sahne’yi açtığı, Ketche’nin teknik yardımıyla yönetmenler Reha Gazioğlu ve Ufuk Karakavak’ın rejisiyle herkesin keyifle izleyeceği film tadında bir klip çekildi. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Bostancı, yanında olan destek olan herkese

teşekkür etti.





ALBÜMLERİ HAFTALARCA ÜST SIRALARDA YER ALDI



1998’de Klip Müzik Yapım’la anlaşma imzalayarak profesyonel müzik hayatına adım atan Yalçın Bostancı ilk albümü ‘Rüzgar Gibi’yle çok ses getirdi. “Rüzgar Gibi” albümünde ilk klip “Sevdalandım” adlı parçaya çekildi ve bu klip, bir çok müzik kanallarında yayınlandı. Şarkı aynı zamanda Radyoların top listelerinde haftalarca üst sıralarda yer aldı. Barış Manço 7’den 77’ye gibi onlarca TV programlarına konuk oldu. 2001’de “Yol Oldum” adlı Anadolu Rock türündeki 2. albümünü çıkardı. Aranjörlüğünü Serkan Baysal’ın yaptığı albüm eleştirmenlerden gerek besteler, gerek orkestrasyon olarak tam not aldı. 70’lerin Anadolu Pop soundunu günümüze taşıdığı için çok beğenildi. Albümde Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” parçasının cover’ı da yer almaktadır. Bir dönem tekstil sektöründe projeler üreten Bostancı, şimdi müzik dışında online ingilizce dersler veriyor.