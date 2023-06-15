HABER: DİNÇER KARACALAR

Moon Life Dergisi’nin kurucusu Alper Alp’in açılış konuşmasınıyaptığı ve Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası’nın muhteşem müzikleriyle başlayan gecede, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği öncülüğünde şehit ailelerinin çocukları ve deprem bölgesindeki afetzede çocuklar yararına Uğur Batur yönetiminde bir müzayede düzenlendi.Müzayede, Fatih Terim imzalı Galatasaray forması, KylianMbappe, ZinedineZidan, Lionel Messi ve Christiano Ronaldo’nun imzalı formaları açık artırmaya çıktı. Fatih Terim imzalı Galatasaray forması büyük ilgi gördü.

İskender Paydaş ve Orkestrası’nın müzikleriyle davetlileri coşturduğu ödül töreninde,Fatih Ürek “Afra Tafra” şarkısını, Seda Sayan-Çağlar Ökten ise “Manidar” adlı düeti ilk kez seslendirdi. Mustafa Sandal’ın “Aya Benzer Yüreğim” şarkısını seslendirdiği Moon Life Awards Paris ödül gecesi, dünyaca ünlü Nicolas Reyes ve Gipsy Kings Grubu’nun şarkılarıyla son buldu.

Türkiye organizasyonunu Berna Mıçı’nın üstlendiği Paris organizasyonunu ise Avrupa’nın en önemli organizasyon firması New Works’un sahibi Ali İnan’ın Paris organizasyonunu yaptığı Moon Life Ödül Töreni’ne Türkiye ve Avrupa’nın iş, cemiyet, sanat, spor ve politika dünyasından yaklaşık 450 seçkin davetli katıldı. Yılın En İyi Tiyatro Oyunu ödülünü ünlü sanatçı Oya Başar’ın sahneye koyduğu “Plastik Aşklar” oyunu kazanırken ünlü tiyatro sanatçısı Demet Akbağ, Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü ile ödüllendirildi.

Moon Life Awards Paris’te ödül kazananların tam listesi:

En İyi Erkek Ana Haber Spikeri................... Cem Öğretir

En İyi Gençlik Dizisi.................................... Kardeşlerim

En İyi Dizi Programı.................................... Dizi TV

En İyi Hafta Sonu Sohbet Programı............. Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

En İyi Program Yönetmeni.......................... Akif Taş

En İyi Haber Kanalı..................................... CNN Türk

En İyi Magazin Programı............................. Magazin D / Kanal D

En İyi Kadın Kuşak Programı....................... Aslı Hünel ile Gelin Evi / Show TV

En İyi Aktüalite Programı............................ Empati

En İyi Hafta Sonu Reality Programı............ Bir Şansım Olsa

En İyi Günlük Sohbet Programı................... Bambaşka Sohbetler

En İyi Spor Programı................................... Beyaz Futbol / Beyaz TV

En İyi Spor Programı Sunucusu................... Ertem Şener / Beyaz TV

En İyi Dijital Dizi......................................... Athena

En İyi Çıkış Yapan Kadın Dizi Oyuncusu..... Nilsu Berfin Aktaş

En İyi Çıkış Yapan Erkek Dizi Oyuncusu...... Onur Seyit Yaran

En İyi Komedi Oyuncusu............................. Doğu Demirkol

En İyi Dizi Yardımcı Kadın Oyuncusu.......... Yeşim Dalgıçer

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu................. Bilal Yiğit Koçak

En İyi Magazin Aktüalite Sabah Programı.. 2. Sayfa

En İyi Yemek Yarışma Programı.................. Master Cheff Türkiye

En İyi Yarışma Programı.............................. Survivor

En İyi Eğlence Kanalı.................................. TV8

En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı................ Mustafa Sandal

En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı.............. Çağlar Ökten

En İyi Düet.................................................. Manidar / Seda Sayan - Çağlar Ökten

En İyi Orkestra............................................ Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası

Dünyanın En İyi Müzik Grubu..................... Nicolas Reyes / Gipsy Kings Grubu

En İyi Tiyatro Oyunu................................... Plastik Aşklar / Oya Başar

En İyi Kadın Sinema Oyuncusu................... Büşra Pekin

En İyi Sosyal Sorumluluk Sinema Filmi....... Buğday Tanesi / Serkan Bayram