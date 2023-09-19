Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay ile ülkenin uzaydaki gücünü artıracak yakın yörünge teknolojileri, küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere yeni uzay kavramı masaya yatırılacak. Gelecekteki fırsatların değerlendirilmesi ve ülkede bu amaçla bir birliktelik oluşturulması da çalıştayın hedefleri arasında yer alıyor.

Sektör temsilcilerinin yanı sıra uzay profesyonelleri, akademisyenler ve araştırmacıları bir araya getirecek çalıştayda, özellikle yakın yörünge uydularına odaklanılarak, bu alanlardaki son teknolojik gelişmeler, inovasyonlar ve geleceğin uydu sistemlerine yönelik beklentiler ele alınacak.

AA