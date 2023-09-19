Şirketten yapılan açıklamaya göre, önceki modellerin başarısını temel alan Huawei MatePad 11,5 inç PaperMatte Edition, kağıt benzeri görüntüleme ve yazma deneyimi sağlamak için yenilikçi PaperMatte Ekran özelliklerini sunuyor.

Bunlar arasında göz koruması, kağıt üzerine kalemle yazma ve zenginleştirilmiş not alma özellikleriyle desteklenen dokunmatik kontroller yer alıyor.

Huawei MatePad 11,5 inç PaperMatte Edition, ferahlatıcı bir PaperMatte ekrana sahip. Ekran, zahmetsiz bir görüntüleme ve yazma deneyimi sağlıyor. Bu özellik ister içeride ister dışarıda hem parlak hem de loş koşullarda öğrenmeyi ve bir tablet üzerinde çalışmayı daha verimli hale getiriyor.

PaperMatte Edition, yenilikçi bir parlama önleyici ekran ile elektronik cihazları kullanırken yaygın olan aşırı ekran parlaması sorununu ele alıyor. PaperMatte ekranın ayna cam yüzeyinde yüz milyonlarca küçük yapı oluşturmak için nano düzeyde parlama önleyici aşındırma teknolojisini kullanarak, çevresel ışık parazitinin yüzde 97'sini ortadan kaldırıyor ve kristal netliğinde bir görünüm sağlıyor.

Eğlence, eğitim ve ofis ihtiyaçları için ideal olan Huawei'in tescilli çok katmanlı difüzyon teknolojisi, ekranın sürekli olarak net, parlak ve eşit kalmasını sağlarken yumuşak ve rahatlatıcı bir görünüm oluşturuyor.

Tablet ekranını tasarlarken büyük özen gösteren Huawei, yüz milyonlarca nano ölçekli dokuyu piksel dağılımıyla eşleştirmek için tablette piksel düzeyinde hassas bir eşleştirme işlemi uyguluyor.

Ayrıca, yansıyan ışığın göze girmesini önlemek için her yapının açısının titizlikle ayarlandığı aktarılıyor. Bu karmaşık tasarım, ekrana parlama önleyici özellikler kazandırarak net, parlak ve düzgün bir görüntüyü garanti ediyor.

TÜV Rheinland Reflection Free ve sektörde bir ilk olan SGS Düşük Görsel Yorgunluk Premium Performans Sertifikaları ile gerçek dünya koşullarında üstün görüntüleme performansını garanti ediyor.

PaperMatte Edition, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve Titreşimsiz sertifikalarıyla kullanıcıların göz yorgunluğunu da hafifletiyor. Her iki tablet de ekranlardan yayılan mavi ışığı ve titreşimi bastıran ve aynı zamanda sarı renk tonunu azaltan bir donanım çözümüne sahip.

PaperMatte duyarlı bir dokunmatik yüzey ile eşleştirildi

Kullanıcı deneyiminin en önemli öncelik olduğu Huawei MatePad 11,5 inç PaperMatte Edition'ın ekranları ipeksi, parmak izine dayanıklı bir dokuya sahip. Bu, yanıtların kaydedilmesi için daha küçük bir temas yüzeyine sahip olan ve önceki modellere kıyasla hızı yüzde 10 artıran 120Hz yüksek yenileme hızına sahip daha duyarlı bir dokunmatik yüzey ile eşleştirildi.

Ekranın bakımına yardımcı olmak için ürün ambalajında parmak izlerini, tozu, lekeleri ve hatta küçük çizikleri kolayca gideren çift taraflı, gri mikrofiber sentetik deri parlatma bezi bulunuyor. Temizlik maddeleriyle iyi çalışır, her iki tarafta da kullanılabilir. Fazla birikme veya dökülme olmadan yıkanabiliyor.

PaperMatte ekran kağıt üzerine kalemle yazılabiliyor

PaperMatte Display, genel olarak kağıt benzeri bir yazma deneyimi sunuyor. Kullanıcılar tablet üzerinde yazı yazarken, dokunma sesleri, hışırtı efektleri, titreşimler, direnç ve yansıma önleme özellikleriyle kendilerini duyusal açıdan zengin bir deneyime sahip oluyor.

Bu unsurlar bir araya gelerek genel yazma deneyimini yükseltiyor. PaperMatte ekranın kağıt üzerine kalemle yazma deneyimi geleneksel tabletlerinkiyle karşılaştırıldığında, kullanıcı deneyiminde etkileyici bir gelişme sunduğu ortaya çıkıyor. Ekran ayrıca yazma verimliliğini sağlamak için pürüzsüz ancak kaymayan, dokulu bir yazma yüzeyine sahip. ​​​​​​​

AA