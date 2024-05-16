Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi" İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün moderatörlüğünde "Ulaştırmada AR-GE İnovasyon ve Teknoloji" paneli gerçekleştirildi.

Panele, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitü Müdürü Tolgahan Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Mehmet Çelik, konuşmasında, ASELSAN'ın ulaştırmaya yönelik geliştirdiği çözümlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Çelik, iş modellerinin sürekli yenilenmesinin, günümüzün rekabetçi ortamının olmazsa olmaz gerekliliği haline geldiğini söyledi.

AR-GE'nin yenilik sürecinin anahtarı olduğuna işaret eden Çelik, bu hususta teknoloji geliştiren her paydaşa görevler düştüğünü dile getirdi.

Ruşen Kömürcü ve Tolgahan Kaya da kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.