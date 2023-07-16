PEKİN- Xi Jinping, verdiği talimatta, Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi’nin düzenlenmesinden bu yana geçen sürede, Çin’de siber güvenlik ve bilişim alanındaki çalışmalarda önemli başarılar elde edildiğinin altını çizdi.



Yeni dönemde siber güvenliğin ve bilişimin öneminin arttığına dikkat çeken Xi, ‘‘Yeni dönemde Çin’e özgü sosyalizm düşüncesinin rehberliği altında, güçlü bir internet ülkesinin inşası için tüm olanaklar kullanılmalı, sosyalist modern ülke kapsamlı şekilde inşa edilmeli ve Çin ulusunun yeniden şahlanmasına katkı sağlanmalı.’’ ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ