Haber: Damla Oya Erman

Xbox'ın oyun yapay zeka genel müdürü Haiyan Zhang, şirketin Inworld AI ile yaptığı çok yıllık bir işbirliği hakkında Pazartesi günü açıklama yaptı. Bu işbirliği, geliştiricilerin yapay zeka modellerini kullanmalarına olanak tanıyacak bir araç seti oluşturmayı amaçlıyor.

Zhang, "Oyun yaratıcıları, AI Büyük Dil Modelleri (LLM) gibi OpenAI'nin GPT'si gibi teknolojilerle denemelere başladıkça, oyun geliştirici yaratıcılığını hızlandırmak, karmaşıklığı azaltmak ve oyuncu deneyimini geliştirmek için birçok fırsat gördük," dedi.

Bu yeni araç seti, oyun içi karakterlerin (NPC'ler) ve görevlerin yaratılmasını hızlandırmayı hedefliyor. Microsoft, bu araç setini oluşturmak için Inworld AI ile işbirliği yapacak. Bu işbirliği, Inworld'ün generatif yapay zeka konusundaki uzmanlığını ve Microsoft'un Azure OpenAI Service ve yaratıcılar için araç geliştirme deneyimini birleştiriyor.

Zhang, bu işbirliği ile oyun tasarımcılarına daha fazla yaratıcı fikirler keşfetme konusunda yardımcı olacak bir "AI tasarım yardımcısı" sunacaklarını ifade etti. Bu yardımcı, önerileri ayrıntılı senaryolara, diyalog ağaçlarına, görevlere ve daha fazlasına dönüştürmelerine yardımcı olacak.

Microsoft, generatif yapay zekaya büyük yatırımlar yapıyor ve Xbox, oyun geliştiricilerin bu yenilikçi teknolojileri kullanarak oyunlarını daha etkileyici hale getirmelerine yardımcı olacak. Bu işbirliği, oyun sektöründe yeni olanaklar yaratmayı amaçlıyor ve oyun dünyasının gelecekteki gelişmelerini heyecanla bekliyoruz.