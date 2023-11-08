Lefkoşa

Başkent Lefkoşa'nın tarihi Arabahmet Mahallesi’nde yer alan ve farklı bilim alanlarında atölyeler ile gençlere ücretsiz öğrenme imkanı sağlayacak merkezin açılış töreninde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin teknoloji alanında gösterdiği başarıları Kuzey Kıbrıs'a aktarmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizim gençlerimizin önünü hiç kimse tıkayamaz, bizim gençlerimiz her şeye layıktırlar." dedi.

Ambargo altında her türlü haksızlığa maruz kalan Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine fırsatlar verilmesi halinde yeni Aziz Sancar'lar yetiştirilebileceğini söyleyen Tatar, büyük baskı ve zulme rağmen ayakta durmayı başaran Kıbrıs Türk halkının bilim ve teknolojide de başarılı bir şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

"Güçlü bir gençlik geliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bilimin önemli bir güç olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim ve teknolojiye önem verdiğini hatırlattı.

KKTC’li gençlerin bilim ve teknoloji ile yoğrularak ülkenin geleceğine önemli bir katkı sağlayabileceklerini belirten Bak, "Güçlü bir gençlik geliyor. Burada gençlerin bilim ve teknoloji ile ilgilenecekleri bir kapı açıldı. Bu kapıda gençler için çok fazla fırsat var. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterecek gençler geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 21 yılda milli teknolojiye yaptığı yatırımlar ve savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çeken Bak, bu alanlardaki son gelişmelerle birlikte Türkiye'nin önemli bir güç sağladığına işaret etti.

Teknofest KKTC'ye geliyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Türkiye’de gerçekleştirilen Teknofest’e bu yıl 1 milyondan fazla katılımcının başvurduğunu anımsatarak, gençlerin teknoloji ve bilimle dünyayı değiştirebileceğine olan inancını dile getirdi.

Bilim Lefkoşa'nın matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım, tarım, doğa bilimleri ve girişimcilik atölyeleri ile gençlere eğlenerek öğrenme imkanı sağlayacağını kaydeden Bayraktar, "Teknofest'in en kısa zamanda Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi hedefindeyiz." diye konuştu.

Bayraktar, bilim ve teknolojinin insanların acılarını dindirmek için kullanılmasının önemine işaret ederek, teknolojinin adalet, iyilik, merhameti de desteklemesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Bilim Lefkoşa, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı projesi olan Bilim Lefkoşa, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) destekleri ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü işbirliğinde hayata geçirildi.

KKTC'nin önemli bir bilim ve teknoloji üssü olması öngörülen Bilim Lefkoşa'da bulunan matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım, tarım, doğa bilimleri, girişimcilik ve dene-yap atölyeleri öğrencilere ve gençlere ücretsiz hizmet verecek.

Açılış törenine, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer, KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, KKTC Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, üniversite öğrencileri ve gençler katıldı.