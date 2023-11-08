Euclid Uzay Teleskobu'nun çektiği binlerce ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin fotoğrafları, ESA'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

ESA'nın "Daha önce hiçbir teleskop, evrenin derinliklerindeki uzayın bu kadar büyük bir parçasını böyle jilet gibi keskin netlikte yakalayamamıştı" biçiminde tanımladığı Euclid fotoğraflarındaki galaksiler, daha önce de Hubble Uzay Teleskopu ile görüntülenmişti.

Görsellerden biri, 240 milyon ışık yılı uzaklıktaki 1000 galaksinin grup fotoğrafının arka planında milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki 100 bin galaksiyi içeriyor.

Bilim insanları, 4 ay önce teleskoptan Dünya'ya gönderilen fotoğraflara kıyasla, daha önce alınan görüntülerde, söz konusu galaksilerin seçilemeyecek kadar soluk çıktığını ifade etti.

Bir diğer fotoğraf ise Hubble Uzay Teleskobu ile merkezi gözlemlenen ve Samanyolu'na göreceli olarak yakın konumdaki bir başka galaksinin yıldız dizilimini gözler önüne seriyor.

Euclid, Hubble'ın daha önce görüntülediği Orion Takımyıldızı'ndaki genç yıldızların doğum yeri olan Atbaşı Bulutsusu'nun da fotoğrafını çekti.

ESA, Euclid Uzay Teleskobu'yla uzayın şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu haritasını çıkarmayı ve evrenin yaklaşık yüzde 95'lik kısmını oluşturan "karanlık madde" ve "karanlık enerji" kavramlarını aydınlatacak kanıtlar keşfedilmesini hedefliyor.

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz'da, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.