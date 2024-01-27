Haber: Damla Oya Erman

Fortune'ın raporuna göre, finansal detayları açıklanmayan bu anlaşma, Super Bowl LVIII'den yaklaşık iki hafta önce gerçekleşti.

BetMGM, MGM Resorts International'a ait bir çevrimiçi spor bahisleri iştiraki olarak, Las Vegas merkezli bir konaklama şirketi olan MGM Resorts International'ın yaklaşık 15 milyar dolarlık bir portföyüne sahip. Bellagio, Mandalay Bay, MGM Grand ve Park MGM gibi lüks otelleri içeren bu portföy, şirketi önemli kılan unsurlardan biri.

BetMGM, 2018'de MGM ve İngiliz kumar operatörü GVC Holdings arasındaki bir anlaşma sonucunda ortaya çıktı. DraftKings ve FanDuel gibi kumar platformlarına rakip olarak faaliyet gösteren BetMGM, dijital kumar platformları arasında önemli bir oyuncu haline geldi.

Finansal detayların açıklanmamasına rağmen, Fortune'ın raporuna göre, X'in bu anlaşma kapsamında sosyal medya sitesinde doğrudan spor bahis istatistiklerini görüntüleyeceği ve kullanıcıları BetMGM'de şanslarını denemeye yönlendirecek bir bağlantı sunacağı belirtiliyor.

X ve BetMGM temsilcileri, Business Insider'dan gelen yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Bu anlaşma, Super Bowl LVIII'e sadece iki hafta kala gerçekleşti. CNN'in bildirdiğine göre, bu yılki Super Bowl'un ABD'de rekor düzeyde 50.4 milyon yetişkinin bahis yapmasının beklendiği bir döneme denk geliyor. Bu bahisler, oyunun sonucuyla ilgili olmayan oyun içi olaylara ilişkin "prop bets" veya teklif bahisleri şeklinde yoğunlaşacak.

Super Bowl, X için büyük bir trafiğe neden oluyor. Geçen yılın devre arasında, özellikle Rihanna'nın gösterisi sırasında site kısa bir süreliğine çöktü.

Bu yılki Super Bowl'un finalisti, Pazar günü oynanacak olan son iki playoff oyununun ardından belirlenecek. Geçen yılın şampiyonları Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens ile bir araya gelirken, Detroit Lions ve San Francisco 49ers'ın mücadelesini kazanan takım ise diğer bilet için yarışacak. Devre arası gösterisinin başrolünde ise Usher yer alacak.