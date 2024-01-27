Haber: Damla Oya Erman

Bu değişiklikler arasında, şirket tarihinde ilk defa iPhone'lar ve iPad'ler için üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin verilmesi ve Apple'ın uygulama mağazası ücretlerinde önemli kesintilere gidilmesi bulunuyor.

Mart ayında yürürlüğe girecek olan yeni Avrupa düzenlemelerine yanıt olarak yapılan bu değişiklikler, Apple'ın kendi kapalı bahçe ekosistemini oluşturan özel uygulama mağazasının başlangıcından bu yana uygulama işine getirdiği en etkili değişiklikler arasında yer alıyor.

Bu güncellemeler, tüketiciler için uygulama edinme ve yükleme konusunda daha fazla seçenek anlamına gelebilirken, geliştiricilere de kullanıcılara kendilerini pazarlama konusunda daha fazla esneklik sağlayacak değişiklikler sunabilir.

Bu adımlar, Avrupa Birliği'nin politika yapıcılarının, iPhone üreticisini geliştiricilerin antitröst veya tekelleştirici davranışla suçlamaları karşısında iş uygulamalarını değiştirmeye zorlamasının bir sonucudur.

Değişiklikler kapsamında, Apple, kullanıcılara Apple'ın kendi ekosisteminden dışındaki web sitelerinden üçüncü taraf uygulama mağazalarını indirme izni vereceğini açıkladı. Bu uygulama mağazaları, Apple'ın belirttiğine göre, bir iOS cihazında bağımsız uygulamalar olarak var olacak ve bu üçüncü taraf pazar yerlerinin sunduğu diğer uygulamaları yüklemek için yetkilendirilecek.

Ayrıca, Apple, dijital ürün ve hizmet içeren uygulama içi işlemlerden aldığı ücretleri azaltma sözü verdi. Bu ücretler, Apple'ın belirttiğine göre, %30'dan %17'ye ve belirli indirim programlarına uygun olan geliştiriciler için %15'ten %10'a düşecek.

Bu değişikliklerle birlikte Apple, geliştiricilere kendi ödeme sistemlerine dayanmayan alternatif ödeme yöntemleri sunma yeteneği kazandıracak. Apple, bu durumda komisyon almamayı taahhüt etti. Ayrıca, üçüncü taraf uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtılan uygulamalardan herhangi bir ücret almayacaklarını belirtti.

Ancak, yeni özellikleri ve ücret yapılarını kullanmayı tercih eden geliştiricilere, yılda 1 milyon kurulumdan sonraki her uygulama kurulumu için 0.50 euro'luk yeni bir ücret ödeme seçeneği sunulacak.

Apple'ın duyurusu, Avrupa'daki Digital Markets Act (DMA) olarak bilinen yeni yasa ile uyumlu bir şekilde yapıldı. Bu değişiklikler, Apple'ın Avrupa'da iş yapma şekli ile diğer bölgeler arasındaki önemli farklılıkları ortaya koyuyor. Geçen hafta, ABD'deki bir mahkeme kararına uyum sağlamak amacıyla Apple, alternatif ödeme yöntemlerini destekleme kararı almıştı. Ancak, Avrupa'daki gibi, Apple bu değişikliklere rağmen %27'ye kadar komisyon almayı sürdüreceğini belirtti.

Apple'ın bu adımları, eleştirmenler tarafından karmaşık ve yetersiz olarak değerlendirildi. App Fairness Coalition gibi gruplar, Apple'ın duyurusunu DMA'nın amaçlarına ulaşmada yetersiz olduğunu ve geliştiricilere ve tüketicilere zarar verecek karmaşık bir anlaşma sunduğunu savunuyor.

Ancak, Epic Games, bu değişikliklerin ardından popüler oyunu "Fortnite"ın bu yıl iOS'e geri döneceğini açıkladı. Oyun, yeni bir Epic Games uygulama mağazası aracılığıyla dağıtılacak. Ancak, Epic Games, "Mahkemelere ve düzenleyicilere Apple'ın yasayı ihlal ettiğine dair argümanları sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Apple'ın temsilcileri, yaptıkları değişikliklerin dünya genelinde başka yerlerde de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir açıklama yapmadılar. Ayrıca, kullanıcıları güvenlik risklerine karşı korumak adına temel güvenlik incelemelerini sürdüreceklerini, üçüncü taraf uygulama mağazası sahiplerinin belirli güvenlik kriterlerini karşılamaları gerekeceğini belirttiler.

Bu değişiklikler, ayrıca mobil ödemelerde tüketicilere daha fazla seçenek sunabilir. Apple, iOS 17.4 ile birlikte geliştiricilere iPhone'larda gömülü olan dokunarak ödeme yongasına er

işim sağlayacağını ve temassız ödemelerde kullanılmak üzere alternatif mobil cüzdan uygulamalarının oluşturulmasına izin vereceğini belirtti. Apple'ın tarayıcıları ele alma şekline yönelik güncellemeler de, AB kullanıcılarına Safari'yi ilk açtıklarında yeni bir seçenek ekranı sunacak. Bu ekran, Chrome veya Firefox gibi alternatif tarayıcıların bir menüsünü içerecek ve kullanıcılara farklı bir varsayılan tarayıcı seçme olanağı sağlayacak.

AB'deki kullanıcılar ayrıca, üçüncü taraf bir uygulama mağazasını cihazlarının varsayılan uygulama mağazası olarak belirleme yeteneğine sahip olacaklar, ancak başlangıçta bu ayar Apple'ın uygulama mağazası olarak yapılacaktır. Bu değişiklikler, Mart ayındaki iOS güncellemesi ile birlikte AB kullanıcılarına sunulacak. Geliştiriciler ise değişiklikleri Perşembe günü itibariyle test edebilecekler.