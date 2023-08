Haber: Damla Oya Erman

X olarak bilinen sosyal medya platformuna yönlendiren bağlantı yükleme süreleri, Salı gününün büyük bir bölümünde, Twitter'ın eski adıyla bilinen platformda, belirli Twitter rakipleri ve haber medyası siteleri için gecikmiş veya kısıtlanmış görünüyordu.

New York Times, Reuters, Facebook, Substack ve X rakip platformları Bluesky ve Threads gibi sitelere yönlendiren X'e gönderilen bağlantılar, CNN muhabirlerinin gözlemlediğine göre, genellikle neredeyse anında yükleme sürelerinden daha belirgin bir yavaşlamayla yaklaşık 5 saniye sürdü. NBA.com, CNN, perakendeci Target ve diğer siteler gibi birçok diğer site ise bu sorundan etkilenmedi.

Bu gecikmeler, teknoloji forumu Hacker News kullanıcıları tarafından ilk bildirildi

Bazı sitelere yönlendiren bağlantıların yükleme gecikmesinin nedeni açık değildi. X, CNN tarafından yapılan çoklu taleplere yanıt vermedi. Site, geçen yıl siteyi satın alan Musk'un çalışanların çoğunu işten çıkardıktan sonra teknik sorunlarla uğraştı. Ve sorun, Salı öğleden sonra bazı kullanıcılar için çözülmüş gibi görünüyordu.

Ancak gecikmeler, rakip platformlar için siteleri etkiledi, aynı zamanda Elon Musk'un sahibi olduğu Twitter'a daha önce eleştiri getiren haber yayın organlarını da etkiledi. Musk bu yılın başlarında platformunun yeni ücretli doğrulama programı için ödeme yapmaya isteksiz olan New York Times ile anlaşmazlık yaşamış ve ayrıca yayını "iptal edilmesi" için çağrı yapmıştı.

New York Times'a yönelik bağlantıların ziyaretindeki görünür gecikme, basit komutlarla bilgisayar üzerinde kolayca doğrulanabiliyordu. Bir siber güvenlik araştırmacısı olan Will Dormann, New York Times web sitesini Mac'inde temel bir komut programına soktu ve bu web sitesinin yükleme süresini sahte bir web sitesinin yükleme süresiyle karşılaştırdı. Dormann, New York Times sitesinin yükleme süresinin yaklaşık 4.5 saniye daha uzun olduğunu CNN'e Salı günü söyledi.

Diğer platformlar gibi, X de platformda paylaşılan bağlantılara tıklayan kullanıcılar hakkında bilgi toplamak için bir bağlantı kısaltma hizmeti kullanır. X'nin bağlantı kısaltma hizmetine bağlı bir New York Times makalesi için diğer web siteleri ile karşılaştırıldığında çok daha uzun süre gerekiyorsa, "bu, X tarafından işletilen kısaltıcıda sunucu tarafında bir oyun olduğunun açık göstergesidir," Dormann, CNN'e söyledi.

New York Times, gecikmeyi gözlemlediğini ancak "platformdan bu hareket hakkında herhangi bir açıklama almadıklarını" söyledi. Açıklamada şunlar yer aldı: "Bu zaman gecikmesinin uygulanmasının ardındaki mantığı bilmiyor olsak da, herhangi bir haber kuruluşuna belirsiz nedenlerle uygulanan hedefli baskıdan endişe duyarız. The New York Times'ın misyonu, korkusuz veya taraflı olmadan haber yapmaktır ve bu amacı engellemeye yönelik herhangi bir girişimi umursamadan sürdüreceğiz."

Facebook ve Threads'ün ana şirketi olan Meta, gecikme konusundaki talebe yanıt vermedi. Ancak CEO Mark Zuckerberg, Threads üzerindeki bir yazıya düşünceli yüz ifadesi emojisiyle cevap verdi.

Musk ve Zuckerberg, son haftalarda birbirlerine kafeste dövüşme planları yapıyorlar, ancak Zuckerberg bu hafta mücadeleyi iptal edebileceğini düşündüğünü söyledi çünkü Musk'un "ciddi olmadığına" inanıyor. Zuckerberg, Threads Pazar günü yazdı: "Elon tarih onaylamayı reddeder, sonra ameliyat olması gerektiğini söyler ve şimdi de arka bahçemde bir prova turu yapmayı teklif eder." Musk Pazartesi günü, Zuckerberg'in evine savaşmak için gelmeyi düşünebileceğini ima ederek bir dizi tweet attı.

Substack'in kurucuları Chris Best, Hamish McKenzie ve Jairaj Sethi, X'in bu gecikmeyi tersine çevireceğini umduklarını ancak "Substack'in, sosyal medya şirketlerinin bu tür davranışlarına yanıt olarak oluşturulduğunu" söyledi. "Yazarlar, izleyiciye olan bağlantılarının güvenilmez platformlara bağlı olduğu sürdürülebilir işletmeler oluşturamazlar, çünkü bu platformların kullanıcılarını hedef alacak şekilde değişiklikler yapmaya istekli olduklarını kanıtladılar," dedi Substack kurucuları.

Reuters, "X üzerinde Reuters hikayelerine bağlantıları açma gecikmesi hakkında raporlar farkındayız. Konu üzerinde çalışıyoruz," açıklamasını yaptı.

Bluesky, bağlantı gecikmesi hakkında hemen yanıt vermedi

X, geçen yıl Facebook, Instagram ve Twitter alternatifleri gibi rakip sosyal medya hizmetlerine bağlantıları yasaklama kararı ile kısa bir süre öfke yaratmıştı, ancak bu karar daha sonra geri çevrildi. Şirketin personelinin çoğunu işten çıkardığı ve altyapı harcamalarını azalttığı bir dönemde son aylarda bir dizi kesinti ve teknik sorun yaşadığı da görüldü.