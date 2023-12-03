Haber: Mert Osman Erman

Musk, o zamanlar benim için pek anlamsız görünen ancak şimdi düşündüğümüzde oldukça açıklayıcı olan bir şey söyledi.

Reklamlardan bahsederken şunları söyledi: "Eğer Disney, çocuk filmlerini [Twitter'da] reklam yapmaya uygun hissediyorsa ve Apple, iPhone'ları reklam yapmaya uygun hissediyorsa, bu, Twitter'ın reklam yapmak için iyi bir yer olduğuna dair iyi göstergelerdir."

Yedi ay sonra Disney ve Apple artık Twitter üzerinde reklam yapmıyor - ve Musk, ayrılan şirketlere "Git [küfürlü ifade] et kendini" diyor.

Şirketler, ABD merkezli bir kuruluş olan Media Matters for America'nın, pro-Nazi gönderilere yan yana görünen reklamları işaret etmesi üzerine reklamlarını durdurdu. X, rapora şiddetle karşı çıkarak araştırma yöntemlerini sorguladı ve kuruluşa karşı bir dava başlattı.

Musk, Çarşamba günü yaptığı ateşli bir röportajda, reklam boykotunun şirketin finansal durumunu ne kadar zorladığının bir işareti olarak "iflas" kelimesini kullandı. Geçen yıl 44 milyar dolarlık bir fiyatla satın aldığı bir şirket için iflas etmek düşünülemez gibi görünebilir, ancak mümkündür.

Bunu anlamak için, X'in reklam gelirine ne kadar bağımlı olduğuna ve reklamverenlerin neden geri dönmediğine bakmak gerekiyor.

En son verilere sahip olmasak da, geçen yıl X'in gelirinin yaklaşık %90'ı reklamdan elde ediliyordu. Bu işin kalbidir.

Musk, bununla ilgili Çarşamba günü daha fazla ipucu verdi.

"Şirket başarısız olursa... şirketi batıran şey bir reklamcı boykotu olacak. Ve bu, şirketi iflas ettirecek olan şey olacak." dedi.

Ebiquity adlı pazarlama danışmanlığı şirketinin baş müşteri sorumlusu Mark Gay, hiç kimsenin geri dönmediğine dair hiçbir işaret olmadığını söylüyor.

"Para çıktı ve kimse oraya yeniden yatırım yapmak için bir strateji geliştirmiyor," diyor.

Cuma günü, perakende devi Walmart'ın artık Twitter'da reklam yapmayacağını duyurduğu bildirildi.

Musk, Çarşamba günkü New York Times DealBook Summit'teki röportajında X'ten ayrılan reklamcılara nereye gideceklerini söyledikten sonra, reklamverenleri daha da zorlayan bir şey söyledi.

"Merhaba Bob," dedi - Disney'nin CEO'su Bob Iger'a bir gönderme.

AJL Danışmanlık pazarlama danışmanı Lou Paskalis'e göre, Musk'ın böyle bir durumda CEO'ları "hedef aldığında", bu şirketle ilişkilendirilmekten daha fazla kaçınacaklardır.

Insider Intelligence'ın baş analisti Jasmine Enberg, "Sosyal medya uzmanı olmak için bir sosyal medya uzmanına gerek yok, reklamcılara ve X'in faturalarını ödeyen şirketlere açıkça ve kişisel olarak saldırmak işe yaramayacak" diyor.

Peki X gerçekten iflas eder mi?

Eğer reklamverenler kalıcı olarak ayrıldıysa, Musk'ın ne gibi seçenekleri var?

Benimle Nisan ayında yaptığı röportajda, aboneliklerin reklam gelirini yerine koymayacağını anladığı açıktı.

"Eğer yılda 100 dolar civarında abone olan bir milyon kişiniz varsa, o 100 milyon dolar. Bu reklama kıyasla oldukça küçük bir gelir akışıdır," dedi.

2022'de Twitter'ın reklam geliri yaklaşık 4 milyar dolardı. Insider Intelligence, bu yılın bu miktarın 1.9 milyar dolara düşeceğini tahmin ediyor. Şirketin iki büyük harcaması var. İlki personel maaşları. Musk zaten X'in birçok işçisini işten çıkardı.

İkincisi, Musk'ın Twitter'ı satın almak için aldığı kredileri ödeme konusundaki maliyeti, toplamda yaklaşık 13 milyar dolara ulaşıyor. Reuters'ın bildirdiğine göre, şirket şu anda yılda 1.2 milyar dolara kadar faiz ödemek zorunda.

Eğer şirket kredilerin faizini ödeyemezse veya personel maaşlarını ödeyemezse, evet, X gerçekten iflas edebilir.

Ancak bu, Musk'ın kesinlikle kaçınmak isteyeceği aşırı bir senaryo olurdu. Olanakları var. Musk için en basit çözüm, daha fazla parasını koymak olacaktır, ancak bunu yapmak istemediği söyleniyor.

Musk, bankalarla daha az yükümlü faiz ödemeleri için yeniden müzakere yapabilir. Örneğin, ödemelerin gecikmeli olduğu "ödeme şekli" faizi isteyebilir.

Ancak yeniden müzakere işe yaramazsa ve bankalar paralarını alamazsa, o zaman iflas tek seçenek olabilir ve bu noktada bankalar yönetimde değişiklik talep etmeye çalışabilir.

Harvard Hukuk Fakültesi'nde hukuk profesörü olan Jared Ellias'a göre, "Bu çok karışık ve karmaşık olurdu ve son derece zorlayıcı olurdu. Sürekli olarak ifade vermeye ve mahkemede tanıklık yapmaya devam ederdi, bu da çok fazla haber yaratırdı."

Bu, Musk'ın iş itibarı için korkunç olabilir ve ayrıca Musk'ın gelecekte nasıl borç alabileceğini etkilerdi.

Ve bir iflas senaryosunda, X sadece çalışmayı durdurur mu?

Ellias şöyle diyor: "Bunu çok zor inanıyorum. Eğer öyle olursa, Elon'ın halının altını çekmeye karar verdiği için olurdu. Ama o durumda bile, eğer bunu yapmaya karar verirse, alacaklılar şirketi iflasa sürükleyebilir, bir mütevelli atanabilir ve ışıkları geri açabilirler," diyor.

Musk için sonraki adım ne?

X için tüm bu sorunların açık bir çözümü, sadece başka bir gelir akışı bulmak - ve hızlıca bulmak. Musk kesinlikle bunu deniyor.

Yeni bir sesli ve görüntülü arama servisi başlattı. Geçen ay video oyunları oynarken kendisini yayınladı - umar ki X, Twitch gibi uygulamalarla rekabet edebilir.

X'in sohbetten online ödemelere kadar her şeyi kapsayan "her şey uygulaması" olmasını istiyor.

Musk'ın geçen yıl yatırımcılara sunduğu pitch deck'i ele geçiren New York Times'a göre, X'in 2023'te bir ödeme işinden 15 milyon dolar getirmesi ve 2028'e kadar bu miktarın yaklaşık 1.3 milyar dolara çıkması planlanıyordu.

Yani X'in potansiyeli var.

Ancak kısa vadeli olarak, bu seçeneklerin hiçbiri reklamverenlerin bıraktığı açığı kapatmıyor.

Bu, Musk'ın birçok kişi için neden küfürlü çıkışının neden bu kadar anlaşılmaz olduğunu gösteriyor.

Paskalis şöyle diyor: "Benim anlamakta güçlük çektiğim herhangi bir teoriye sahip değilim. Onun kafasındaki bir gelir modeli var, ama benim için bu model anlaşılamıyor."