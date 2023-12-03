Haber: Damla Oya Erman

Bu bilim insanları, ülkeyi üç yıl boyunca inceleyerek astronomiden matematikçilere ve doğa bilimcilerine kadar çeşitli alanlarda çalıştılar.

Napoleon'un istilası başarısız olsa da, bazı çığır açan bilimsel çalışmalara yol açtı.

Kimyasal reaksiyonların tersine çevrilebileceğinin keşfi:

Kimyager Claude-Louis Berthollet, Natron Vadisi göllerindeki tuz birikimlerini inceleyerek kimyasal reaksiyonların tersine çevrilebileceğine dair güçlü kanıtlar buldu. Bu, o dönemde evrensel olarak kabul edilmeyen bir kavramdı.

Arkeolojinin daha formal bir yaklaşımı:

Arkeoloji, Napoleon'un zamanında henüz resmi bir bilim değildi. Sanatçı ve yazar Dominique-Vivant Denon, gördüğü antik anıtlardan etkilendi ve Mısır'ın üst bölgelerindeki tapınakları ve kalıntıları ayrıntılı olarak belgeleyen bir kitap yayınladı.

Savigny'nin böcekleri sınıflandırma yöntemi:

Jules-César Savigny, Mısır'dan getirdiği 1,500 böcek türünü düzenlemek için yeni bir sınıflandırma yöntemi geliştirdi. Bu, omurgasız hayvanları içeren sınıflandırma yöntemlerinin bazılarının hala kullanıldığı bir alandır.

Yeni bir timsah türünün keşfi:

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Nil Nehri'nde iki farklı timsah türü olduğunu iddia etti ve bu iddia 200 yıl sonra doğrulandı. Geoffroy ayrıca "bütünleşik bir plan" teorisini geliştirdi.

Göz hastalıkları alanında atılım:

Fransız doktorlar, Mısır'da karşılaştıkları bilinmeyen hastalıklar arasında bulunan "Mısır oftalmisi" adı verilen bir hastalığı Avrupa'ya getirdi. Bu hastalığın kökenini bulma yarışı, oftalmolojinin oluşturulmasının temelini attı.

Rosetta taşı ve hiyerogliflerin çözülmesi:

Fransızlar, Rosetta Taşı'nı bulduğunda, hiyeroglifleri okuyabilme potansiyeli olduğunu biliyorlardı. Jean-François Champollion'un çabaları sonucunda, hiyerogliflerin çözülmesi gerçekleşti.

Baskı sürecini hızlandıran bir gravür makinesinin icadı:

Savantlar, Mısır'da gördükleri ve inceledikleri konuları içeren çok ciltli kitap olan "Description de l'Égypte" üzerinde çalıştıklarında, mühendis Nicolas-Jacques Conté tarafından geliştirilen bir makine, gravür işleminin bir kısmını otomatik hale getirdi.