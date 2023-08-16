Haber: Damla Oya Erman

Twitter resmi olarak X olarak adını değiştirdi. Bu nedenle sahibi Elon Musk, şirketin merkez ofisini geçmişin kalıntılarından arındırmak için devasa bir garaj satışı düzenliyor.

Açık artırmaya konu olan eşyalar, standart bir masa sandalyesinden Twitter logosu ile kaynaklanmış büyük bir kuş kafesi gibi çeşitli eşyalara kadar uzanıyor.

Twitter'ı yaklaşık bir yıl önce satın alan Musk, sosyal medya sitesini yeniden şekillendirmek için çalıştı. Şirketin çoğu çalışanını işten çıkardı, bir ödeme duvarı oluşturdu ve hesap kimlik doğrulamasını çoğunlukla kaldırdı, diğer değişiklikler arasında.

İlgilenen alıcılar, sayısız "#", "@" heykelini inceleyebilirler, Ellen DeGeneres'in 2014 Oscar selfie'sinin ve Barack Obama'nın yeniden seçimini kutlayan tablolarını görebilirler. Montana'dan yeniden inşa edilmiş bir ahır ve sayısız müzik aleti de dahil olmak üzere daha tuhaf öğelerin yanı sıra, Twitter ofis ekipmanları da satışa çıkarılacak.

Açık artırma, Heritage Global Partners (HGP) tarafından yönetiliyor ve 12 Eylül'de San Francisco'da iki gün boyunca devam edecek. İzlemek için sadece randevuyla erişilebilir ve tüm 584 öğenin açılış fiyatı 25 dolar olarak belirlenmiştir.