Haber: Damla Oya Erman

Jane Friedman adlı yazar, birden fazla kitap yazmış ve yazma ve yayıncılık sektöründe danışmanlık yapmış bir isim olarak, Amazon'da adı altında satılan sahte kitapları tespit eden bir okurun haberini CNN'ye iletti. Bu kitapların başlıkları, genellikle yazdığı konulara benzer olsa da, metinler onun üslubunu taklit etmek için yapay zeka modeli kullanılarak üretilmiş gibiydi.

Friedman, "Bu kitapların sayfalarına, açılış sayfalarına ve biyografiye baktığımda, büyük ölçüde, eğer tamamen değilse, yapay zeka tarafından üretildiği açıkça anlaşılıyordu... Uzun süredir blog yazdığım için internette ücretsiz içeriklerim çok fazla bulunuyor. Bu nedenle bir yapay zekanın benim tarzımı taklit etmesi zor olmazdı" şeklinde konuştu.

ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının artık hızlı ve ucuz bir şekilde inandırıcı metinler üretebildiği göz önünde bulundurulduğunda, bazı yazarlar ve yazar adayları, işlerini bu yeni teknolojiye kaptırma konusunda endişelerini dile getirdi. Diğerleri ise, işlerinin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmasını istemediklerini ve bu modellerin onları taklit etmek için kullanılabileceğini belirtti.

Kar amacı gütmeyen yazar savunma grubu Authors Guild'ın CEO'su Mary Rasenberger, "Generatif yapay zeka, yazarları değiştirmek için kullanılıyor - izinsiz olarak çalışmalarını alarak, bu eserleri bu yapay zeka modellerinin yapılarına entegre ederek ve ardından bu AI modellerini halka, diğer şirketlere kullanmaları için sunarak teklif ediyor. Dolayısıyla yazarlar bundan biraz rahatsız olabilirler" dedi.

ABD yasama organları, geçtiğimiz ay Authors Guild gibi yaratıcı endüstrilerin temsilcileriyle bir araya gelerek yapay zekanın etkilerini tartıştı. Senato alt komitesinde yapılan bir oturumda Rasenberger, yazarları yapay zekadan korumak için yasa tasarısı oluşturulmasını ve yapay zeka şirketlerinin modellerini nasıl eğittikleri konusunda şeffaf olmalarını gerektiren kuralların getirilmesini talep etti. Ayrıca James Patterson, Roxane Gay ve Margaret Atwood gibi 10.000'den fazla yazar, yapay zeka endüstrisinin liderleri olan Microsoft ve ChatGPT üreticisi OpenAI gibi şirketlere, eserlerini AI modellerini eğitmek için kullanırken yazarlardan onay almalarını ve bunu yaparken adil şekilde tazmin etmelerini isteyen bir açık mektuba imza attı.

Friedman, Pazartesi günü X olarak bilinen sosyal medya platformunda bir dizi paylaşım ve konuyla ilgili bir blog yazısı yayınladı. Birçok yazar da benzer deneyimler yaşadıklarını belirterek yanıt verdi.

Amazon, Friedman'ın adı altında satılan sahte kitapları kaldırdığını ve politikalarının bu tür taklitleri yasakladığını söyledi. Amazon sözcüsü Ashley Vanicek, "Satışa sunulan kitapları belirlemek için net içerik kurallarımız var ve herhangi bir endişe duyulduğunda kitapları hızla incelemeye alıyoruz," dedi ve şirketin yazarlardan gelen potansiyel sorunlar hakkında geri bildirim kabul ettiğini belirtti. "Güvenilir bir alışveriş deneyimi sunmak ve müşterileri ile yazarları hizmetimizin yanlış kullanımından korumak için büyük yatırımlar yapıyoruz."

Amazon ayrıca Friedman'a, "taleplerinizin ele alınması konusunda yaşanan sorunlarla ilgili olarak ne olduğunu araştırıyoruz ve süreçlerimizi iyileştirmek için çalışıyoruz," şeklinde bir e-posta ilettiği belirtiliyor.

Friedman'ın adını taşıyan sahte kitaplar aynı zamanda edebi sosyal ağ Goodreads üzerindeki profiline de eklenmiş ve sorun halka duyurulduktan sonra kaldırılmıştı.

Goodreads sözcüsü Suzanne Skyvara, "Goodreads'te hangi kitapların dahil edildiği konusunda net kurallarımız bulunuyor ve endişe duyulduğunda hızla inceleme yapacağız ve gerektiğinde kitapları kaldıracağız," dedi.

Friedman, yazarların yapay zeka tarafından üretilmiş sahte eserleri tespit etmek için sürekli bir mücadele içinde olacağından endişe ettiğini belirtti.

"Korkutucu olan, adı olan herhangi birinin, birisinin bundan nasıl kâr elde edebileceğini gördüğü bir şekilde itibarı, statüsü, talebi olan biri bu tür bir durumla karşılaşabilir," dedi.

Authors Guild, bu kış aylarından beri Amazon ile AI tarafından yazılan kitaplar konusunda çalışıyor, Rasenberger dedi.

Şirketin, yazarlar adına sahte kitapları işaretlediğinde yanıt verdiğini ancak aynı isimlere sahip iki meşru yazarın bulunabileceği için bu sorunu tespit etmenin zor olabileceğini belirtti.

Grup aynı zamanda AI şirketlerinin yazarlara, kopya üretmeyi zorlaştırmak için eserlerinin AI modellerini eğitmekten vazgeçme seçeneği sunmalarını ve yapay olarak üretilmiş metni şeffaf bir şekilde etiketlemek için yollar bulmalarını umuyor. Ve, dedi ki, şirketler ve yayıncılar daha uygun görünse de, AI daha uygun görünse bile, insanlar tarafından üretilen yaratıcı işlere yatırım yapmaya devam etmelidir.

"İçerik üretmek için AI kullanmak çok kolay, çok ucuzdur, bu nedenle insan yaratıcıları yerine koymak için AI kullanma konusunda bu tür bir rekabetin olacağından endişeliyim," dedi. "Ve AI ile insan yaratıcılar arasında asla aynı kaliteyi elde edemezsiniz."