MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede dünyaca çok konuşulan darbe girişimi sonrası Wagner’in kurucusu Yevgeny Prigozhin'in St. Petersburg’daki malikesine operasyon emri verdi.

İzvestia gazetesi, Wagner liderinin Belarus’taki malikanesine düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Polis ekipleri, Prigozhin’in malikanesinde çok sayıda silah ele geçirdiğini belirtti. En ilginci ise askeri liderin düşmanlarının kopmuş kafalarına ait olduğu iddia edilen çerçeveli bir fotoğraf bulunmasıydı.

Ayrıca Wagner liderinin evinde kahverenginden griye farklı renklerde birçok peruk da ele geçirildi.

Prigozhin'in çeşitli kılık değiştirmelerin bir parçası olarak peruk taktığını gösteren çok sayıda fotoğraf, devlet destekli Rus Telegram kanallarına sızdırıldı.

HABER:MERVE ELÇİ