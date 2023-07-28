Haber: Mert Osman Erman

Görüntü, iddia edilen olarak OAC'deki Wagner operasyonlarını yöneten Dmitri Syty tarafından Facebook'ta paylaşıldı.

Bu, Wagner'in Haziran ayındaki başarısız isyanından bu yana Prigozhin'in Rusya'da doğrulanmış ilk görünüşüdür.

Prigozhin ve Mapouka'nın buluşması St. Petersburg'daki Trezzini Sarayı otelinde gerçekleşti, BBC Verify doğruladı.

BBC Verify, OAC yetkilisi olarak bilinen kişinin bilinen fotoğraflarını, Prigozhin'in resmindekiyle karşılaştırmak için yüz tanıma yazılımı kullandı ve iki görüntünün aynı kişiye ait olduğunu belirten %99 eşleşme sonucu aldı.

Fotoğraftaki arka planın detayları, Rus medyasına göre Prigozhin'e ait olan Trezzini Sarayı oteli ile eşleştirildi.

Bay Mapouka'nın takmış olduğu kimlik kartı belirgin bir desene sahipti ve bu desen, zirveye katılan temsilciler tarafından giyilen resmi kimlik kartının deseniyle aynıydı.

Aynı fotoğrafın daha önceki kopyaları araştırıldığında hiçbir sonuca ulaşılamadı, bu da fotoğrafın son zamanlarda internette yayınlandığını gösteriyor.

Bu buluşma, geçtiğimiz hafta Belarus'ta Prigozhin'in görünmesinden sonra gerçekleşti. Wagner paralı askeri grubuna bağlı Telegram kanallarında yayınlanan bir videoda, Ukrayna cephesindeki son gelişmeleri "utanç verici" olarak nitelendirerek savaşçıları karşıladığı görülüyor ve Wagner'in ileride tekrar savaşa katılabileceğine dair ipucu veriyor.

Afrika-Rusya Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "küresel gıda krizini önlemek için" Ukrayna'dan Afrika'ya yapılan tahıl ihracatını ticari ve yardım temelli olarak değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, "Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye önümüzdeki üç ila dört ay içinde her birine 25-50.000 ton ücretsiz tahıl sağlamaya hazır olacağız" dedi.

Rusya, son zamanlarda Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatını Karadeniz üzerinden Afrika dahil küresel pazarlara ulaştıran bir anlaşmadan çekildi.

AB, Putin'in kıtaya ücretsiz tahıl gönderme sözünün Afrika ülkelerini yanılttığına inanıyor. Avrupa Komisyonu, Rusya'nın sözünü yerine getirmeyeceğini düşünüyor.