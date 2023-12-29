Hem doğanın korunmasında büyük rol oynayan hem de tasarruf ettiren güneş enerji santrali(ges) aynı zamanda istihdam kaynağı da oluyor. Enerji üretimine, ekonomiye, doğaya sağladığı pozitif faydalarla güneş cenneti olan ülkemizde artık güneş enerji santralleri Volta Enerji ile yaygınlaşıyor.

Enerji Üretimi ve Ekonomik Katkılar:

Aşkale Güneş Enerji Santrali (Ges), yıllık enerji üretimiyle bölgenin enerji ihtiyacına önemli bir çözüm sunmaktadır. Elektrik üretimiyle birlikte, bölgedeki endüstriyel ve ticari faaliyetlere de katkı sağlayarak ekonomik büyümeye destek olmaktadır. 8.991 kWe/10.808,64 kWp enerji üreterek bölgenin en önemli enerji kaynağı olma yolunda büyük yol katetmiştir. Sadece enerji üretimiyle değil aynı zamanda istihdam olanakları sayesinde de bölgede gelir kaynağı olmaya devam etmektedir. Güneş enerji santrallerinin tüm olumlu özelliklerini içerisinde barındıran Aşkale Ges gibi projelerin sayısının artması amacıyla Volta Enerji büyük emekler ve çabalar sarf etmektedir.

Aşkale GES Doğayla Uyum Sağlamaktadır:

Aşkale Ges, enerji üretimi sağlarken çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemektedir. Doğaya karşı sorumluluk olarak görülen güneş enerji santralleri ,karbon salınımını en aza indirgeyerek doğaya zarar vermemektedir. Güneş Enerji Santralleri (GES) ağaçların kesilmesini de engelleyerek milli servetimiz olan ormanlarımızı korumaktadır. Aşkale GES sayesinde toplam 1.002.845 adet ağaç hayata kazandırılmıştır. Bu sayede hem hava kirliliğinin engellenmesinde hem de doğal ekosistemin korunmasında önemli rol oynamaktadır. Tasarruflu enerji üretimi için güneş enerji santralleri(ges) mutlaka çoğaltılmalıdır.

Aşkale Ges, bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılarla, enerji üretimindeki sürdürülebilir modeliyle ve çevre dostu yaklaşımıyla bölgenin önemli bir noktasını oluşturmaktadır. Bu modern enerji tesisinin, doğa ile insan arasında harmoniyi sağlama misyonu, gelecek nesiller için umut verici bir enerji modeli sunmaktadır. Aşkale Ges, hem Erzurum'un hem de ülkemizin enerji ihtiyaçlarına cevap verirken, doğanın gücüyle büyülenen bir hikayenin ana karakteri olmaya devam etmektedir.

Volta Enerji ; sürdürülebilir enerji kaynaklarından güneş enerji santrallerinin çoğaltılmasını sağlamaktadır. Güneş enerji santralleri; çevre dostu, ekonomik ve enerji bağımsızlığı sağlama potansiyeline sahiptir. Gelecekte enerji ihtiyacınızı karşılamak ve çevresel etkileri azaltmak için güneş enerji sistemleri düşünmeye değer.

“Doğaya Karşı Sorumluluğunu Yerine Getir”