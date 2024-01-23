Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yine son dakikalarda bir gol yediklerini belirtti.

Sıkıntılı bir süreçte olduklarına dikkati çeken Demirel, şöyle konuştu:

"Maçlar 85 dakika olsa şu an farklı yerlerde olurduk ama yapacak bir şey yok. Futbol bu yüzden güzel. Sıkıntılı bir süreçteyiz ama bu süreci takım halinde en iyi şekilde atlatacağız. Geçen hafta taç atışında hakemin hatası diyorum ben. Bugünde yine bir taç atışından, biraz motive düşüklüğünden yapılan bir penaltı oldu. Penaltı için yorum yapmak istemiyorum. Genç hakemlerimize saygı duyuyorum. Türkiye'nin genç hakemlere ihtiyacı var ama maçlarda biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini söyleyebilirim."

Alt sıralarda olduklarını dile getiren Demirel, "Alt sıralardayız. Kırmızı bölgeye yakınız ve farkındayız. Allah'ın izniyle buradan çıkacağız. Çünkü bu takımı biz kurduk, planladık." dedi.

Demirel, devre arasında takımdan ayrılmak isteyen oyuncuların olabileceğini aktararak, "Belki aramızdan ayrılmak isteyen oyuncular olabilir. Çünkü bütçemizin düşük olduğundan oyunculardan bazıları daha çok maaş istiyor ve bunu karşılayacak durumda değiliz. Bazı oyuncular hakkında transfer istekleri var. Onları da değerlendirip transferlerine izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu düşüşten en iyi şekilde kalkacağız"

Volkan Demirel, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz ilk 8 haftada nasıl herkese umut verdiysek şu an bir düşüş durumdayız. Bu düşüşten en iyi şekilde kalkacağız. Zaten hedefimiz bu sezon düşmemekti. İlk 8 haftadaki iyi performans herkesin beklentisini fazlalaştırdı. Taraftarlar, Hataylılar memnun olmayabilir. İstifamı isteyen olabilir, hepsine saygı duyuyorum ama tüm sorumluluk bana aittir. Burada ne yönetimin ne başkanın ne de başka birinin bir sorumluluğu yoktur. Bu takımın her şeyini ben organize etmişimdir. O yüzden de sezon sonuna kadar buradayım. Futbolcular, yöneticilerimiz bunu çok iyi biliyor. Sezon sonunda gemiyi en iyi şekilde limana yanaştırıp görevimi bitireceğim."

Bir gazetecinin "Son maçlarda golden sonra takım geriye yaslanıyor ve bu da sonuca etki ediyor. Bunun değerlendirmesini yapar mısınız?" sorusuna Demirel, şu cevabı verdi:

"Biz bu maç 1. bölgede bekleyerek, çünkü rakibin çok pas opsiyonlarının olduğunu biliyorduk. Pas yapmayı seven bir takım. Fatih Hoca bunu İstanbulspor'da da bunu yapıyordu. Biz blok aralarını iyi kapattık. Fazla pozisyon vermedik. Son dakikalarda taç atışından biraz dalgınlığımız. Tabi bunların birçok faktörü var. Genç takım olmamız, Türkiye ligini bilen oyuncularla oynamamış olmamız, bunların hepsi birer faktör. Çok faktör var ama bunların arkasına sığınmıyorum. Bütün sorumluluk bendedir. 85. dakikada yediğimiz gol de ilk dakikada yediğimiz gol de bendedir. Sezon sonu Hatayspor'u en iyi şekilde ligde bırakacağız. Bundan sonrada önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız."

Demirel, "Sezon sonunda Hatayspor'u bırakacak mısınız?" sorusuna ise "Hayır. Sezon sonunu bir getirelim. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Biliyorsunuz yaşadıklarımızı." dedi.

Tribünden "yönetim istifa" sesleri duyduğunu ve bunun yönetimle alakalı bir durum olmadığını ifade eden Demirel, bütün organizasyonun kendisinde olduğunu aktardı.

Sezon sonuna kadar Hatayspor'da olduğunu anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Bütün organizasyon, gelen, giden oyuncu, sponsorluklar, oyuncuların maaşları her şey bana ait. O yüzden yönetimlik bir durum yok. Burada ben her şeyi organize ettim. Ben de sezon sonuna kadar buradayım. Kimse kendini yormasın. Bu çocuklarla beraber nasıl takımı kurup, gecemizi gündüzümüze katarak planladıysam, sezon sonuna kadarda gecemi gündüzüme katarım, bu takımı ligde tutarım. Hatay benim için farklı bir yer oldu. Ailem gibi görüyorum burayı. Ailemi görmüyorum bir aydır. Burada Hatayspor için çalışmaya devam ediyorum. Sadece futbolcular da değil çalışan herkesle alakalı bütün organizasyonu ben yapıyorum. O yüzden de sezon sonu geldikten sonra bakarız, şartlar, durumlar neyse ona göre hareket ederiz."