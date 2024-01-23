Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
3. dakika Rashica ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti, top kalecinin ellerinde kaldı.
22. dakika Gedson'un kornerden ortaladığı topa Zainutdinov kafayla vurdu, top yandan dışarı gitti.
27. dakika Semih'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
29. dakika Adana Demirspor'da sarı kart gören oyuncu Barasi.
35. dakika topla ceza sahasına giren Rashica, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top yandan dışarı gitti.
35. dakika Adana Demirspor'da sarı kart gören oyuncu Akintola.
37. dakika Adana Demirspor'da sarı kart gören oyuncu Michut.
45. dakika Cenk'in kafa vuruşunda kaleci güçlükle topu kornere gönderdi.
Stat: Tüpraş Stadyumu
Hakemler: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Bakhtiyor Zainutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Bulut
Adana Demirspor: Shahruddin Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Andrew Gravillon, Emre Akbaba, Babajide Akintola, Edouard Michut, Yusuf Erdoğan, Benjamin Stambouli, Yusuf Barasi, Mootaz Nouran
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Pape Cisse, Tayfun Aydoğan, Burhan Ersoy, Dorukhan Toköz, Florent Shehu, Luis NaniKaynak: AA