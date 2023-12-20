Ankara

Üstündağ, Türk sporuna katkısının sadece voleybolda görev yaptığı süre kadar olmadığına dikkati çekti.

Ortaokul 2. sınıfta başlayan spor hayatından şu ana kadar 1 gün bile spora ara vermediğini ifade eden Üstündağ, "Başarı reçetemiz; samimi olmak, şeffaf olmak, ilkeli olmak ve omurgalı süreç yönetmektir. Bizim burada sırrımız bu. Birbirimize inanmak, doğru planlama doğru proje. 24 saat dahi ara vermeden spora hizmet ettiğim bir hayatım, bir yaşantım var. Ben Türk futbolunun, Türk basketbolunun, Türk voleybolunun hep içinde oldum. Türk sporunun içinde oldum. Bundan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Samimiyet ve şeffaflığın önemini vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti:

"İlk camiamın karşısına genel kurulda çıktığımda 11 yıllık başkan vekilliğim vardı zaten camiam beni tanıyordu. Camiam, o 11 yıllık süreçteki görüşmelerimizde 'evlat, evlat' diyorlardı. Ben de genel kurulda 'Evladınız olarak huzurunuza çıktım. Yapacaklarım, yapacaklarımız var. Yanımızda olur musunuz?' dedim. Kulüplerimle, antrenörlerimle, hakemlerimle, camiamla, taraftarımla bir olduk, beraber olduk, 'bir elin nesi var iki elin sesi var' dedik. Bu sesin peşinde koştuk. Hedef koyduk, hayaller kurduk, heyecanımızı da yitirmeden bu noktalara geldik. Ama burada işimiz bitmedi."

"Olimpiyatlarda beklentimiz kürsü, madalyanın rengi konuşulur"

Üstündağ, 2023 yılının voleybol açısından "muhteşem" geçtiğini vurgulayarak, "2024 için çıta çok yüksek, beklenti yüksek. 2024 çok önemli olimpiyatlar var. Şu an kadınlarda 24 takım arasında yenilgisiz, dünya şampiyonu olarak katılmayı hak kazandık. Bizim 2024 Paris Olimpiyatları'nda beklentimiz kürsü, madalyanın rengi konuşulur." ifadelerini kullandı.

"2023'te nasıl hayali, heyecanı yaşadık ve hedeflere ulaştıysak 2024'te de bunu devam ettirmek zorundayız." diyen Mehmet Akif Üstündağ, "Öncelikle kadın ve erkeklerle olimpiyatlarda yer almayı umut ediyorum. Olimpiyatlarda yer almanın ötesinde kürsüde yer almak evet erkeklerde de kürsü de yer almak istiyoruz. Erkek takımımız dünya sıralamasında nereden nereye geldi. Hedefimiz hayalimiz kadınlarda neyse erkeklerde de aynı hedef, aynı hayal, aynı heyecan peşindeyiz. Bizim olduğumuz her yerde hedef olur, hayal olur heyecan olur." değerlendirmesini yaptı.

Voleybolun toplumun mutluluk reytingini yükselttiğini, 7'den 70'e herkesin voleybolla yatıp voleybolla kalktığını, voleybol varsa ülkede ışıkların sönmediğini dile getiren Üstündağ, şunları söyledi:

"Başka ülkeye 2023'te nasip olmayan başarılar elde ettik. 2023 Avrupa, dünya ve ülkemizde yüzde yüz muhteşem işler yaptı voleybol. 2023'te ne yaptıysak, neler yaptıysak hepsinde 1 numara olduk. FIVB nezdinde, CEV nezdinde, Avrupa, dünya federasyonları nezdinde 1 numarayız. Hem başarı olarak bir numarayız, hem kurumsal anlamda hem organizasyon anlamında 1 numarayız. Bundan daha güzel mutluluk bundan daha güzel gurur verici bir olay olamaz. Kadınlarda 22'de 22'dir yenilmeyen bir takımız. 2024'te 23 ve 24'üncü maçlarımızı kazanarak rekorda tek başımıza kalmak istiyoruz. Olimpiyata yenilgisiz katılma hakkı elde eden, dünya sıralamasında ABD'nin 39,5 puan farkıyla önünde olan birinci noktadayız. Daha nasıl geçsin 2023, bütün yıllarımız başarı olarak böyle geçsin."

"Doktorum yanımda"

Karşılaşmalarda çok heyecanlandığını özellikle de sahasında uzun yıllar yenilmeyen ABD ile oynanan Milletler Ligi maçında tarif edilmez mutluluk yaşadığını dile getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın karşılaşmayı 3-1 kazandığını hatırlatan Üstündağ, "4. sette 24-20'den gelip 24-24 yakaladıklarında 'Ne bitmez maçmış, bitince de şükür' diyorsunuz. Tabi, doktorum da yanımda. Bu heyecana kalpler dayanıyorsa sanım kalbimizi de sağlığımız da iyidir diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.