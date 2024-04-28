Rimini

Rimini kentindeki fuar alanında yapılan organizasyonun son gününde takım kategorisi ile gençler genel tasnif finalleri yapıldı.

Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, Emre Dodanlı, Mert Efe Kılıçer, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'den oluşan Artistik Cimnastik Milli Takımı, topladığı 248.029 puanla şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

Bu branşta organizasyonu Ukrayna birinci, İngiltere ikinci ve ev sahibi İtalya üçüncü tamamladı.

Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder'in sakatlığı nedeniyle genç bir kadroyla Rimini'ye gelen milliler, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Öte yandan Alperen Ege Avcı, organizasyonun gençler kategorisi genel tasnifte elde ettiği 78.065 puanla 7. oldu.

Organizasyonda bir madalya kazanıldı

Adem Asil, organizasyonun üçüncü gününde yapılan bireysel alet finallerinde mücadele etti.

Halkada elde ettiği 14.900 puanla bronz madalya elde eden Adem Asil, bu organizasyonda madalya kazanan tek isim oldu.