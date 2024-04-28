Belözoğlu, ilk yarıda çok iyi oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayarak, "İlk golde geçiş oyunu ile kalemizde golü gördük. İkinci golde duran topta çok basit gol yedik. Bunu kendi adımıza değerlendireceğiz. Duran topta bu kadar basit gol yememeliyiz. İkinci yarıda net bir oyunla galibiyeti hak eden bir takım vardı. İkinci yarı yüzde 80'e yüzde 20'ye kadar çıktı topa sahip olma. Sadece topa sahip olma değil pozisyon üretmede de ikinci yarıda yüksek bir oyun vardı. Galibiyet gelmedi. Sonuçta 2-0'dan 2-2'ye gelmek değerli. Hele Rizespor gibi iyi, organizasyonu yüksek bir takıma karşı."

Beraberlikleri çok fazla olan bir takım olduklarının altını çizen Belözoğlu, "Beraberliklerin çoğunda kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Bugünün ikinci yarısını buna dahil edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.