Ligde 2023-2024 sezonun ilk yarısı yarın ve 24 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Sezonun ilk yarısının son haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

24 Aralık Pazar:

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13.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Arkas Spor (Antalya Alanya Atatürk)

13.00 TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)

15.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bigadiç Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

18.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA