Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet)

15.30 Çağdaş Bodrumspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Menteşe)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

24 Aralık Pazar:

13.00 Galatasaray Ekmas-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)

15.30 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

25 Aralık Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Yarın:

13.30 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

24 Aralık Pazar:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOFAŞ)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş (Servet Tazegül)

16.00 Nesibe Aydın-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (TOBB ETÜ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Finalspor-Semt77 Yalovaspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam.net (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Kapaklıspor-Gaziantep Basketbol (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)

18.15 Esenler Erokspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

24 Aralık Pazar:

14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.45 Konyaspor-Çayırova Belediyesi (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Pizza Lazza Haremspor (Edip Buran)

25 Aralık Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Bornova Belediyesi Karşıyaka (TOBB ETÜ)