ANKARA- Dünya çapında üne sahip topluluk, sezon kapanış konserinde Vivaldi’nin barok müziğin büyüleyici evrenine sürükleyen eserlerini dinleyici ile buluşturdu. Topluluğun ilk Ankara konserine sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Eski dönem çalgıları ile verdikleri konserlerde muhteşem barok yorumlarının yanı sıra romantik dönem bestecilerini de ustalıkla seslendiren Kölner Akademie, Ankara’da verdiği ilk konserinde “İtalya’nın Barok Efsanesi” Antonio Vivaldi’nin doğumunun 345. yılını kutlayarak seyircilere unutulmayacak bir konser sundu. Performansıyla ayakta alkışlanan Kölner Akademie, her daim hayranlıkla dinlenen Antoni Vivaldi’nin obua, keman, flüt, mandolin, yaylılar ve nefesli-yaylı çalgılar için yazdığı birbirinden çekici eserleri ile müzikseverlere kaçırılmayacak bir müzik ziyafeti yaşattı.

HABER: EMİR YÜCEL