İSTANBUL- Netflix, Chase Stoker (Outer Banks), Maitreyi Ramakrishnan (Never Have I ever) ve Maisa (Back to 15)’nın sunumuyla São Paulo’dan canlı olarak yayınlanan TUDUM: HAYRANLARA ÖZEL KÜRESEL BİR ŞÖLEN’de sevilen dizi, film ve oyunlarından özel fragmanlar, klipler ve duyuruları ilk kez paylaştı. Henry Cavill (The Witcher), Gal Gadot (Heart of Stone), Chris Hemsworth (Extraction) ve Arnold Schwarzenegger (FUBAR) gibi birçok sevilen ismin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe binlerce kişi fiziksel olarak katılım gösterdi. Netflix’in YouTube kanallarından da canlı gerçekleşen yayına dünyanın dört bir yanından gösterilen ilgi ise çok daha fazlaydı.

İlk kez paylaşılan yepyeni haberler, özel görüntüler, fragmanlar, klipler, Netflix’in sevilen dizi ve filmlerinin yaratıcıları ve yıldızlarının da katılımıyla birlikte izleyicilere coşku dolu bir akşam yaşattı.

HABER: MERVE ELÇİ