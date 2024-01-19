Haber: Damla Oya Erman

Keşif, bir marinadaki kazı sırasında nehir sedimentinde kısmen görünen bir silahın bulunmasıyla gerçekleşti ve bulgu, Monüment Koruma İl Ofisi'ne rapor edildi. Kılıç daha sonra Toruń'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi'ne gönderilerek detaylı bir inceleme ve X-ışını analizine tabi tutuldu ve muhtemel bir tarih olarak MS 950 civarına dayandığı belirlendi.

Araştırmacılar, kılıcın Viking kılıcı ile ortaçağ şövalye kılıcının evrimi arasında geçiş yapan Ulfberht tipinde bir kılıç olduğunu öne sürdüler. Bu tip kılıçların çoğunun Kuzey Avrupa'da bulunduğu ve ticaret amacı güdülmeden önce yağma, fidye veya kaçakçılık malı olarak ihraç edildiği düşünülmektedir.

Sambor Gawiński, Monüment Koruma İl Ofisi'nden bir yetkili, "Şu ana kadar Avrupa'da yaklaşık 170 Ulfberht kılıcı bulunduğunu" belirtti. Bu kılıçların çelik üretiminde belirli bir karbon karışımına sahip olduğu ve bu özelliklerin silaha güç, esneklik ve dayanıklılık kattığı vurgulandı. Vikingslerin bu kılıçları kullandığı ancak üretmedikleri ve üretimin büyük olasılıkla Batı Avrupa'da gerçekleştiği düşünülmektedir.

Kılıcın keşfi, Włocławek'in tarihi deniz ve kara rotalarının kesişim noktasında olması nedeniyle Viking savaşçısına ait olabileceği fikrini güçlendirdi.