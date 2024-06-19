Montella, BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Arda Güler ile birlikte katıldı.

İnanılmaz ateşli bir Türk taraftar grubunun önünde oynadıklarını belirten Montella, "Bu büyük destek eşliğinde mücadelemizi gösterdik. 50 yıllık yaşamım içinde çok fazla kutlama gördüm ama bunun hayatımda bana verebilecekleri en iyi doğum günü hediyesi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İtalyan teknik adam, "Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez ilk maçımızı kazandık. Siz de turnuvadan önce 'Bir rüyayı gerçekleştirmek için buradayız' demiştiniz. Rüyayı gerçekleştirmek için ilk adımı attığımızı söyleyebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki böyle olduğunu düşünüyorum, bu bizim için çok önemli bir başlangıç ilk defa turnuvalara galibiyetle başlıyoruz bu bizim için çok güzel ve sevindirici. Ama ilk hedefimiz unutulmamalı, o da bir üst tura çıkmak. Takımımız bugüne kadar birçok ilke imza attı Hırvatistan'daki ya da Almanya'daki galibiyetimiz bunun örnekleri. Bunlar yavaş yavaş ilerlediğimizde başarabileciğimiz şeyleri gösteriyor. Bu şekilde devam edeceğiz, ilk hedefimiz turu geçmek."

Montella, forvetsiz oynadıkları yönündeki bir yoruma ise, "Bence takım içinde oluşturduğumuz sistemi değerlendirdiğimizde, sahadaki dengemiz ve duruşumuz daha önemli. Maç boyunca 22 defa kaleyi yoklamışız, inanılmaz fazla sayıda şut attık. Takımım inanılmaz işler çıkardı. VAR sistemi devreye girdi ve ikinci golümüz iptal edildi, seviye bu kadar yüksek olunca bu şekilde golünüz iptal olduğunda rehavete kapılmamanız gerekiyor, biz bunu da geliştirip devam edeceğiz. Gürcistan hak ederek şampiyonaya katıldı. Elbette ki zorlu bir rakip, iyi ve zayıf noktalarını değerlendirdiğimizde onların nasıl bir sistem içinde oynadıklarını çok iyi analiz ettik ve hak edilmiş bir galibiyet elde ettik." yanıtını verdi.

Montella, Ponrtekiz karşılaşması hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bunu daha önce de belirtmiştim Portekiz namağlup şekilde geliyor, dolayısıyla çok farklı bir maç olacağını düşünüyorum. En iyi şekilde o maça hazırlanmalıyız. Bu galibiyete harika şekilde sevinmeliyiz. Portekiz'e karşı resmi maçlarda galibiyetimiz yok, en büyük dileğim Portekiz'e karşı resmi bir maçta galibiyet alabilmek. Bugünü kutladık, yarından itabaren maça konsantre olacağız. Fiziksel ve zihinsel olarak o maça hazırlanacağız."

Montella, Hakan Çalhanoğlu hakkında gelen bir soru üzerine ise, "Muazzam bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sezon birçok kez bunu gösterdi, inanılmaz bir oyuncuya sahibiz. Forvetsiz oynuyoruz diye tabir ediliyor ama çok ofansif bir takımız. Hakan, Inter'de arkasında üç stoperle oynamaya alışık, burada iki stoperle oynuyor, ofansta ve defansta çok başarılı. Bu da ne kadar başarılı bir futbolcu olduğunu bir kez daha bize gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Arda Güler: Hocamız doğum günü hediyesi olarak gol atmamı istedi

Milli futbolcu Arda Güler ise attığı golden ve galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhteşem bir atmosferde mücadele ettiklerini belirten Arda, "Çok güzel bir karşılaşmaydı, attığım golden ve aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyum. Taraftarımıza ise muhteşem demek bile az kalır. Hocamız doğum günü hediyesi olarak gol atmamı istedi, bunu yaptığım ve Türk halkını mutlu ettiğim için çok mutluyum. Umarım atacağım böyle gollerin devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Arda, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkan ve gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdığının hatırlatılması üzerine ise, "Kişisel başarılarla çok fazla ilgilenmiyorum, umarım takım olarak gidebileceğimiz yere kadar gideriz. Takımımızın başarılı olması beni çok daha mutlu eder." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, Real Madrid'den takım arkadaşlarının kendisini tebrik edip etmediğinin sorulması üzerine ise, "Birkaç takım arkadaşımın mesajını gördüm ama tam cevap veremedim, tüm mesaj atan herkese teşekkür ediyorum. Hocamız da bana mesaj atmıştı, o da beni motive ediyor. Bazı takım arkadaşlarım da tebrik etti." açıklamasında bulundu.

Şampiyonadaki ilk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "İnşallah bu golleri atmaya devam ederim. Tüm takım olarak aldığımızı galibiyetten dolayı çok mutluyum. Gürcistan'ın ilk turnuvasıydı, onlara da saygı duymalıyız. Portekiz'e karşı hiç resmi maçlarda kazanmadık, umarım bu turnuvada bu da bir ilk olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Yazıcı: Arda çok fantastik bir gol attı

Yusuf Yazıcı, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Milli takımın 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Türk taraftarların desteğine ilişkin "Çok teşekkür ediyoruz onlara. Sanki Türkiye'de oynamış gibiydik. Zaten nereye gidersek gidelim her yerde bizimle beraberler. Onun için onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Maç maç gitmeleri gerektiğine değinen Yusuf, "Önümüzde Portekiz maçı var. Portekiz maçından sonra turnuvanın devamını konuşuruz. Arda çok fantastik bir gol attı. Belki de bittikten sonra turnuvanın en iyi golleri arasında olacak. Onun adına çok mutlu oldum. İnanılmaz bir sol ayak golü." ifadelerini kullandı.

Yusuf, son bölümde baskı yemelerine ilişkin bir soruyu ise "Bazen şans yanınızda olsun, top sizi sevsin istiyoruz. Bugün top bizi biraz değil bayağı sevdi. Onun için çok mutluyuz. Gol olsa farklı şeyler konuşacaktık şu an. Ama peşine de Kerem'in golüyle çok mutlu olduk. Hocaya da çok iyi bir hediye vermiş olduk." diye yanıtladı.