Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı.

25. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan Ferdi Kadıoğlu'nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şık vole vuruşunda top filelere gitti: 1-0

32. dakikada Gürcistan beraberliği yakaladı. Sağdan Kochorashvili'nin yerden sert ortasına altıpasın hemen gerisinde ayak koyan Mikautadze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

65. dakikada ay-yıldızlılar yeniden öne geçti. Arda Güler'in ceza sahası dışından uzak mesafeden uzak direğe sert vuruşunda, meşin yuvarlak iki direğin kesiştiği noktanın yakınından filelerle buluştu: 2-1

87. dakikada Zeki Çelik'in sağdan etkili ortasına altıpas önünde iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.

Müsabakanın son anlarında milliler bir gol daha buldu. Gürcistan'ın kullandığı kornerde kalecinin de ileri çıkmasıyla meşin yuvarlağı kazanan millilerde Kerem Aktürkoğlu, yarı sahadan aldığı topla rakip kaleye kadar giderek meşin yuvarlağı 90+7. dakikada boş filelere bıraktı: 3-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve A Milli Futbol Takımı sahadan 3-1 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez galibiyetle başladı

Türkiye, 6. kez katıldığı Avrupa şampiyonalarına ilk kez puan ve galibiyetle başladı.

Daha önce katıldığı 5 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, ilk kez puan ve galibiyetle açılış yaptı.

Türkiye, açılış maçlarında EURO 96'da Hırvatistan'a 1-0, EURO 2000'de İtalya'ya 2-1, EURO 2008'de Portekiz'e 2-0, EURO 2016'da Hırvatistan'a 1-0 ve EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Arda Güler'den rekor

Gürcistan karşısında milli takımı öne geçiren golü atan Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.

Daha önce bu rekor 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Arda Güler, A Milli Takım ile çıktığı 9. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. Arda, ilk golünü Samsun'da oynanan maçta Galler'e atmıştı.

Arda, aynı zamanda Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncusu ünvanını da elde etti. Arda, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Bu arada Arda Güler, aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.

Milli Takımın ilk golü Mert Müldür'den

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'teki ilk golü Mert Müldür'den geldi.

Mücadelenin 25. dakikasında Gürcistan savunmasından seken topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde vuran Mert, çok şık bir gol kaydetti.

Mert Müldür, A Milli Takım'da çıktığı 25. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı. Mert, ilk golünü ise Cebelitarık karşısında atmıştı.

Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı

A Milli Futbol Takımı'nın sol beki Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı Gürcistan maçında 90 dakika sahada kaldı.

Milli takımın, İtalya ve Polonya ile oynadığı karşılaşmalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ferdi, Gürcistan karşısında karşılaşmayı tamamladı.

Salih Özcan, Dortmund'da oyunda

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, kulüp takımının stadında oyunun son bölümünde şans buldu.

Yedekler arasında yer alan Salih, 90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Almanya'da milli takıma büyük destek

A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2024'teki ilk maçında Türk taraftarlar büyük destek verdi. 62 bin kişilik BVB Dortmund Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin Türk taraftar yer aldı.

Taraftarlar, 90 dakika boyunca milli futbolcuları yaptıkları tezahüratlarla destekledi.