İSTANBUL- Çin’de yapay zekâyla ilgili çekirdek sektörlerin ölçeği 500 milyar yuanı aştı. 7. Dünya Zekâ Konferansı Çin’in Tianjin kentinde başladı. Konferansta edinilen bilgiye göre, son yıllarda Çin’de yapay zekâ endüstrisi hızla gelişerek, ekonomik ve sosyal gelişmelere büyük dinamizm sağladı.



Şu ana kadar Çin’de yapay zekâyla ilgili çekirdek sektörlerin ölçeğinin 500 milyar yuanı (yaklaşık 71 milyar dolar) aştığı, bu alandaki işletmelerin sayısının 4 bin 200’ün üzerinde olduğu öğrenildi. Katılımcılar, yapay zekânın yeni tur endüstriyel ve teknolojik devrim için önemli bir itici güç haline geldiği görüşünde.



7. Dünya Zekâ Konferansı, tarihinde ölçeği en büyük ve kalitesi en yüksek olan konferans olarak, dünyada ve yurt içinde en ileri işletmeler ile yüksekokullar dahil 492 firma ve kuruluşu bir araya getiriyor.

HABER: SELÇUK BULUT