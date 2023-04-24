ÇEYREK ASIRLIK RADYO AŞKI JÜBİLE Mİ YAPACAK?



1998 yılında Radyo D’de program yapmaya başlayan ünlü prodüktör Hakan Eren 25. yılında radyo programına veda etme kararı aldı. Ünlü prodüktör yayın yapmakta zorlandığı için bu kararı aldığını duyurdu.

Eren 25 yıldır her zaman yanında olan Radyo D’deki arkadaşlarına, dinleyenlerine ve müdürü Fatih Uslu’ya teşekkür etti.

30 Nisan gecesi ‘Bir Zamanlar’ programında bir veda yayını yapacak olan Eren sevdiklerine ve dinleyicilerine özel bir program hazırlıyor.

Hakan Eren’in müzik sektörüne girmesine neden olan radyo programları ilk göz ağrısı olmuş. Türk Pop Müzik tarihi uzmanı ünlü prodüktör, Türkçe pop tarzında yayınlanmış plakların 96%'sına sahip olmasının yanı sıra birçok sanatçımızın yayınlanmamış şarkılarını da arşivinde bulunduruyor.

Radyo D 104’te yayınlanan ‘Bir Zamanlar’ programının sona erecek olması müzikseverleri ve sevenlerini oldukça üzeceğe benziyor. (Özel Haber)

VEYSEL GİDER ADI KALIR

Aşık Veysel ölümünün 50. Yılında özel bir sergiyle anılıyor



Sözleri ve dizeleriyle her zaman yaşamaya devam etti. Gözleriyle değil kalbiyle baktığı Anadolu insanına ışık oldu. Aşıklık geleneğinin son temsilcilerinden Aşık Veysel ölümünün 50. Yılında özel bir sergiyle anılıyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Veysel Gider Adı Kalır’ adıyla gerçekleşen serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yaptı. ‘Veysel Gider Adı Kalır’ sergisi Erkan Doğanay küratörlüğünde merhum halk ozanının torunu Nazender Süzer Gökçe ile eşi Gürsel Gökçe tarafından hazırlandı. Sergide Aşık Veysel’in hayatı, farklı sanatçıların eserleri ve belgelerle anlatılıyor.

‘Veysel Gider Adı Kalır’ sergisiyle birlikte merhum halk ozanı Aşık Veysel gibi görme engelliler için özel olarak hazırlanan ‘Basında Aşık Veysel’ isimli kitap da tanıtıldı. Sergi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gösteriminden sonra İzmir ve Ankara’da devam edecek.



SÜHA DERBENT’İN ‘HARMONİ’ SERGİSİ MASLAK UNIQ’TE



Seyahat ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı alanında adından dünya çapında övgüyle söz edilen Süha Derbent ‘Harmoni’ adlı sergisiyle sanatseverlerle buluştu. İskandinavya’dan Madagaskar’a Siri Lanka’dan Kanada’ya kadar 80’den fazla ülkede çalışan 1998’de ilk ‘Türk Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı’sı olan Süha Derbent’in Afrika doğası ve insan portrelerine yer verdiği sergisi ‘Harmoni’ 12 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında Hülya Şekercioğlu’nun küratörlüğünde Maximum Uniq Hall’de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

ŞAİRİN ŞARKILARI



Tuna Kiremitçi ‘‘Şairin Şarkıları" adlı müzikal gösterisini sahnelemeye devam ediyor. "Birden Geldin Aklıma"dan "Affet"e, "Bu Aşk Burada Biter"den "Yine Sevebilirim"e, kendi yazdığı şarkıları ve aynı türdeki klasikleri seslendiren sanatçı bildiğimiz gösterilerden farklı müzik, mizah ve edebiyatın adeta kol kola şov yaptığı bir gösteri sunuyor.

Müslüm Gürses'ten Ronnie James Dio'ya, Sicilya dağlarından Beyoğlu sokaklarına doğru, neşeli bir yolculuğa çıkacağınız bu performansı kaçırmayın derim. Tuna Kiremitçi’ye sahnede usta kemancı Müge Alpay eşlik ediyor.

Tuna Kiremitçi Etkinlik Takvimi;

28 Nisan - İstanbul, Kadıköy Sahne

30 Nisan - Almanya, Hamburg Çadır

03 Mayıs - İstanbul, Trump AVM Hayal Kahvesi

05 Mayıs - Bursa, Hayal Kahvesi

10 Mayıs - Bodrum, Tunnel Sahne

26 Mayıs - Hollanda, Den Haag Cadde Marina

27 Mayıs - Almanya, Nünberg Kulturlade Vılla Leon

07 Haziran – Kocaeli, Hayal Kahvesi

08 Haziran – Mersin, BukalemunPerformance

09 Haziran – Gaziantep, JJ Pub

18 Haziran – Ayvalık, Afişe Sahne

BURSA’YA 3 HAYBULANS

Bursa’da, beslenmeden sağlığa kadar her alanda sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 3 adet ‘Haybulansı’ hizmete aldı. Böylelikle herhangi bir sebeple yaralanan patili dostlarımıza haybulanslarla anında müdahale edilebilecek.



HAÇİKO Derneği Bursa temsilcisi Zeynep Dimidoa haybulansların koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları dernekleri ile birlikte çalışacaklarını, diğer illerde de aynı projenin hayata geçirilmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Bu çalışmalar kapsamında Şubat ayında 3 veteriner teknikeri ve 10 yeni işçiyi kadroya dahil eden Büyükşehir Belediyesi, şimdilik 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek 3 adet haybulansı devreye aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne gelerek, haybulansları inceledi. Haybulanslar sayesinde; 7161166 numaraya bildirilen tüm yaralı hayvanlara kısa sürede müdahale edilebileceğini belirten Başkan Aktaş, ‘Şehri yönetmek çok yönlü düşünmek ve çok yönlü hareket etmekle mümkündür. Altyapı gibi, imar gibi, yol işleri gibi sokak hayvanları da bizim görev alanlarımız arasında. Sokaktaki canlarımızı tek başına bırakamayız. Onlarla her konuda ilgilenmemiz gerekiyor. Sokaktaki dostlarımızın bizlere emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum’ diye konuştu.

CASA BOTTER SANAT VE TASARIM MERKEZİ AÇILDI



İstiklal Caddesi üzerinde 235 numarada yer alan, bugünkü İsveç Konsolosluğu binasının yanında 1900'lerde inşa edilen Botter Apartmanı yeniden açıldı. Padişah II. Abdülhamid tarafından sarayın resmi terzisi ve modacısı olan Hollanda uyruklu Jean Botter için yaptırılan bina, dönemin ünlü mimarı Raimondo D'Aronco'un eseridir. Örnekleri daha çok Avrupa'da görülen aynı binada hem iş yeri hem de konut uygulamasının gerçekleştirildiği İstanbul'daki ilk yapıdır. Cephesi bitki motifli bordürler, çiçeklerle bezenmiş insan başı figürleri ile süslü Botter Apartmanı, İstanbul'da inşa edilmiş Art Nouveau tarzı ilk bina olması nedeniyle mimarlık tarihi açısından önemlidir. Türkiye'de inşasında çelik konstrüksiyon kullanılan ilk apartman ve Pera Palas Oteli'nden sonra asansörü olan ikinci yapıdır. Botter Apartmanının giriş katı, "Botter Moda Evi" adıyla Türkiye'nin ilk modaevi olarak kullanılmıştır. Birinci derecede korunması gereken kültür varlığı olarak tescillidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB Miras tarafından restorasyonu tamamlanan yapı, 15 Nisan 2023 tarihinde Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi adıyla yeniden açıldı.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR



Başta ‘Çingene Kızı’ mozaiği olmak üzere birçok eşsiz esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi 2,5 aylık aranın ardından yeniden ziyarete açıldı. 6 Şubat’taki depremden sonrası tedbir amaçlı ziyarete kapatılan ve yapılan incelemelerden bir hasara uğramadığı belirlenen müze 20 Nisan’da yeniden kapılarını açtı.

Müze 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

‘İSTANBUL CAZININ ÜÇ KUŞAĞI’



İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’NİN 30. YILINDA ÇOK ÖZEL BİR KONSER VERECEK



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenecek 30. İstanbul Caz Festivali, Temmuz ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 19 Temmuz’da kapanışını çok özel bir konserle yapıyor.

Festival 30. yılının son konserinde, şehrin müziğini ve farklı kuşaklarıyla “İstanbul cazı”nı kutlayacak. Selen Gülün’ün müzik direktörlüğündeki konser, İmer Demirer, Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri aynı sahnede buluşturacak.

Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı desteğiyle gerçekleştirilecek “İstanbul Cazının Üç Kuşağı”, 19 Temmuz Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.



İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli caz okullarından birinin kurucusu olarak bugüne kadar pek çok farklı kuşağı yetiştiren Can Kozlu’ya festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu gecede takdim edilecek.