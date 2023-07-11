Van'ın Gevaş ilçesinde 29 yaşındaki girişimci Mayıs Şeker, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldığı destekle büyütüp modernize ettiği alabalık tesisinde yılda 10 ton alabalık yetiştiriyor.

Güzelkonak Mahallesi'nde yaşayan Mayıs Şeker, babası Halim, annesi Hediye Şeker ve iki kardeşiyle 10 yıl önce kendilerine ait 10 dönümlük arazide toprak havuzlardan oluşan alabalık tesisi kurdu.

Taleplere yetişmekte zorlanan aile bireylerinden Mayıs Şeker, 2 yıl önce tesisi büyütmek ve modernleştirmek amacıyla FAO ve KOSGEB'e başvurdu.

Bu sayede KOSGEB'den mutfak malzemesi, FAO'dan da 140 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan Şeker, toprak havuzları betonarmeye dönüştürdü, tesisini büyüterek yıllık üretimi 4 tondan 10 tona çıkardı.

Mayıs Şeker, restoran ve piknik alanı da oluşturduğu tesiste ürettiği balığı hem talep edenlere satıyor hem de pişirerek restoranda müşterilerine sunuyor.

"Yılda 10 ton alabalık yetiştiriyoruz"

Genç girişimci Şeker, babasından öğrendiği balık yetiştiriciliğine devam etmek istediğini anlattı.

Aldığı destekler sayesinde işini büyüttüğünü belirten Şeker, "Doğayı çok seviyorum. Çiçekler, ağaçlar, hayvanlar ilgi alanım. Sosyal Hizmetler Bölümünü 2015'te tamamladım. Üniversiteyi bitirmeme rağmen kendi alanımda çalışmadım. Doğadan kopmamak adına babamdan devraldığım tesisi işletiyorum." diye konuştu.

Bölgenin alabalık yetiştiriciliğine uygun olduğunu dile getiren Şeker, şöyle konuştu:

"Babamın 10 yıl önce alabalık yetiştirmek amacıyla açtığı tesisi 2 yıl önce aldığım desteklerle büyüttüm. Bayrağı babamdan 3 yıl önce devraldım. KOSGEB'den mutfak malzemesi, FAO'dan da 140 bin lira hibe desteği aldım. 10 dönüm üzerine kurduğumuz tesis, 29 ton kapasiteli. Yılda 10 ton alabalık yetiştiriyoruz. Restoran ve piknik alanlarını da eklediğimiz tesisimiz aile işletmesi olarak hizmet veriyor. Kadın işletmeci olarak burada olmam vatandaşların da dikkatini çekiyor. İşimi seviyorum. Güzel geri dönüşler alıyorum. Kadın elinin değdiği her şey farklı oluyor. Tesisimizde bu fark görülüyor."

Üretimi artırarak başka illere de balık göndermeyi hedeflediğini ifade eden Şeker, bunun için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

AA