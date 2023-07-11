Moskova

İvanov, Kaspersky'nin Türkiye ve dünyadaki son dönem faaliyetlerinin yanı sıra siber güvenlik alanındaki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Kaspersky'nin Orta Doğu bölgesindeki faaliyetlerinin hızla arttığını bildirdi.

İvanov, "Türkiye, yeni ürün ve seçeneklerle girdiğimiz odak ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ofisimiz, mühendislik pozisyonlarımız var, aktif olarak işe alımlar yapıyoruz ve Türkiye'de siber tehditlere karşı araştırmalar yapan bazı çalışanlarımız var." dedi.

Türkiye ve dünyada, altyapıların artan tehditlerden korunması için artan bir talep bulunduğuna işaret eden İvanov, "Bu nedenle Türkiye'de, Türk vatandaşlarının bulunacağı ve tüm verilerin Türkiye'de saklanacağı, devlet veya özel işletmeler olsun, firmaların altyapısını korumaya yönelik Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) açmayı düşünüyoruz. Bu hizmetimiz, halihazırda dünya çapında aktif bir şekilde çalışıyor ve sadece Rusya'da yılda yüzde 130 büyüme gösteriyor." diye konuştu.

İvanov, dünyada bilgi güvenliği alanında çalışan açığı yaşandığına işaret ederek, "Bilgi güvenliği konusunda uzman bulmak istiyorsanız bunun için çok para ve zaman harcamanız gerekiyor. Firmamız bu konuda yardımcı oluyor, uzmanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz ve firmalara anahtar teslim bilgi güvenliği hizmeti veriyoruz. Kaspersky'nin benzer bir hizmetini Türkiye'de başlatma olasılığını da değerlendirmeyi planlıyoruz." dedi.

Veri sızıntılarının, bilgi güvenliği alanındaki en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan İvanov, şunları kaydetti:

"Hiç kimse verilerinin kamuya açık hale gelmesini sevmez, üstelik bu aynı zamanda finansla, bankacılık gizliliği gibi konularla ilgiliyse... Herkes bunu anlıyor ve her şeyden önce kullanıcı ürünlerimize olan talebi görüyoruz. Çünkü insanlar mobil cihazlarının, bilgisayarlarının korunmaması durumunda verilerinin potansiyel olarak kamu malı olabileceğini anlıyor."



Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

"Müşteri ve banka birbirine güvenmek zorundadır ve bilgi güvenliğinde de bu böyledir"

Anton İvanov, Türkiye'deki kurumların ve büyük şirketlerin Kaspersky hizmetlerine ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Elbette biz de daha fazlasını istiyoruz ve Türkiye'deki bölgelerin SOC pazarına girersek hizmetlerimize yönelik talep de artacaktır. Çünkü insan kaynağı şu anda önemli bir sorun ve bizler de şirketlerin bu sorunu çözmelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Türkiye pazarına oldukça önem verdiklerini vurgulayan İvanov, "Türkiye pazarına daima en çok odaklanmış pazar olarak baktık. Çünkü Türk kuruluşları, işletmeleri ile çok yakın bağlarımız var, burada güvene dayalı ilişkiler önemlidir. Geçen yılın gösterdiği şey, bilgi güvenliğinin bir banka gibi olmasıdır. Güvenilir olması ve iki tarafın birbirine güvenmesi gerekiyor. Müşteri ve banka birbirine güvenmek zorundadır ve bilgi güvenliğinde de bu böyledir." diye konuştu.

Geçen yıl yaşanan gelişmelerin ardından Batılı bilgi güvenliği araçları üreticilerinin Rusya'yı terk ettiğini belirten İvanov, "On yıllardır birlikte çalıştıkları müşterilerini de terk ettiler. Müşterilerimizle çalışırken bizi dünyada ne olursa olsun hiçbir koşulda ayrılmayacak ve müşteriyi korumasız bırakmayacak güvenilir bir ortak olarak görmeleri bizim için önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Veri sızıntıları artık çok büyük bir sorun"

Kaspersky CTO'su İvanov, Türk şirketlerinin Kaspersky'ye güvendiklerini vurgulayarak, "Türkiye pazarından, Türk şirketlerinden, özellikle büyük işletmelerden bize ve bizim de müşterilerimize güvendiklerine dair geri bildirimler alıyoruz ve bu bölgeye yatırım yapmaya, yeni ürünlere yatırım yapmaya, onları ülkeye uyarlamaya hazırız. Buna göre iyi bir geri bildirim görüyoruz, yani burası dost bir pazar, dost bir ülke ve biz oraya aktif olarak yatırım yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

İvanov, kişisel bilgilerin sorumlulukla ele alınması gereken bir konu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Veri sızıntıları artık çok büyük bir sorun ve veri sızıntısı nedeniyle müşterinizin güvenini kaybedebilirsiniz. Bu nedenle her zaman anahtar teslimi güvenlik çözümleri, tüm altyapıyı korumak için kapsamlı çözümler sunan güvenilir bir iş ortağı kullanmalısınız. Kaspersky Labs olarak biz böyle bir ortağız, çok açığız, çalışmaya, Türkiye pazarı için yeni ürünlere, yeni hizmetlere aktif olarak yatırım yapmaya hazırız."

Son dönemde gündemde daha fazla yer edinen yapay zeka alanına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İvanov, Kaspersky'nin 15 yıldır yapay zeka kullandığını söyledi.

Şirketler ve kullanıcılara yönelik tehditlerin yüzde 99'ını yapay zeka tarafından tespit ettiklerini bildiren İvanov, "Ama bilgi güvenliği şirketi olduğumuz için uzun süredir yapay zeka saldırılarının olduğu bir noktaya geliyoruz. Geçen yıl yapay zeka saldırılarını kullanan iki grup ve bu sistemin nihai seçimini etkilemek için yapay zeka kullanan sistemler belirledik. Biz de yapay zeka kullanan sistemlerimizi korumak için şirketimizde savunma mekanizmaları yaptık ve şimdi bunu pazara nasıl sunabileceğimizi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

AA