İlçeye 30 kilometre mesafede, onlarca türden kuşlara ev sahipliği yapan göl, son yağışlarla hayat buldu.

Yazın kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle çorak araziye dönüşen 407 hektar yüzölçümüne sahip göl, suyla dolarak göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı oldu.

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, yazın Akgöl'ün tamamen kuruduğunu belirtti.

Bahar yağışları sayesinde gölün eski görümüne kavuştuğunu dile getiren Ceylancı, "İlçemiz sınırlarında bulunan ve kuş cenneti olarak bilenen Akgöl, bu yıl kışın karın az yağması nedeniyle bizi tedirgin etmişti. Ancak mart ve nisanda yağan yağmurlar gölün tekrar su toplamasına ve eski görümüne kavuşmasını sağladı." dedi.

Gölün kurumasının tarım arazilerini de kötü etkilediğini söyleyen Bağrıaçık Mahallesi Muhtarı Necmettin Yalın, "Bu yıl kar çok az yağdı. Fakat mart ve nisan ayında etkili olan yağmur, karın yerini doldurdu. Yağışlar sayesinde Akgöl tekrar su tuttu. Göçmen kuşlar geldi." ifadelerini kullandı.

AA