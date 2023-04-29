Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nin etrafını ileri biyolojik arıtma tesisleriyle donatan Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni eski günlerine kavuşturuyor.

İzmit Körfezi'nin deniz suyu kalitesine olan etkilerini izleyebilmek ve buna yönelik güncel veri sağlayabilmek amacıyla 2007 yılında başlatılan "İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi" projesi TÜBİTAK MAM ile yürütülüyor.

Proje kapsamında İzmit Körfezi'nde bulunan 6 deniz istasyonundan her mevsim örnekler alınıyor.

Ayrıca İzmit Körfezi'ne dökülen 12 derenin de su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler "Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği" çerçevesinde takip ediliyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine ait araştırma gemisi, İzmit Körfezi'nden örnekler aldı.

İzmit Körfezi'nde elde edilen veriler, bütünleşik su kalitesi değerlendirme çalışmalarına bir veri altlığı oluşturuyor.

TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen söz konusu projenin sonuçları, bilgilendirme toplantısı halinde her yıl düzenli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bildiriliyor.

Ayrıca çalışma kapsamında İzmit Körfezi özelinde yıl içinde bir çalıştay düzenlenmesi planlanıyor.

AA