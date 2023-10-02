İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 63 kilo 849 gram eroin, 772 gram esrar, 968 gram skunk, 49,98 gram bonzai, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu,1,51 gram kokain, 20 bin 11 ecstasy, 11 sentetik ecza, 11 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 114 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA