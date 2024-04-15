Van
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki Kapalı Spor Salonu'nda dün düzenlenen konser öncesinde güvenlik önlemi alındı.
Konseri dinlemek için spor salonunun önünde bekleyen çok sayıda İranlı, aynı anda salona girmeye çalıştı.
Güvenlik görevlilerinin çabalarına rağmen yaşanan yoğunluk nedeniyle spor salonunun girişindeki cam ve kapılar kırıldı.
Yoğunluğun ardından başlayan Konser, Moein'in şarkılarını seslendirmesiyle sona erdi.
Kapalı spor salonunun kırılan cam ve kapılarının, konseri düzenleyen organizasyon şirketi tarafından onarılacağı öğrenildi.