İlkbaharın gelmesiyle açan endemik türler arasındaki ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının beğenisini topluyor.

Dilmetaş ve İnköy mahallelerine giden fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, doğal ortamda yetişen ve yaklaşık 3 hafta ömrü bulunan ters laleleri fotoğrafladı.

Erciş'te fotoğrafçılık kursunda eğitim gören 30 kursiyer de Dilmetaş Mahallesi'nde ters lalelerin çiçek açtığı bölgeyi gezdi.

Kursiyerlerden Tarkan Elbir, ilkbaharda açan laleleri görüntülemek için Gevaş ilçesine geldiklerini söyledi.

Elbir, "Buranın doğası harika. Ters laleler eşsiz bir manzara oluşturmuş. Hayran kaldık. Buraya 30 kişilik grupla geldik. Van Gölü manzarasında ters laleleri görüntüleme şansı bulduk." dedi.