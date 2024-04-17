Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümünden mezun olan 40 yaşındaki Osman Kılıç, Pazaryeri ilçesi Dülgeroğlu köyünde 2012'de kurduğu işletmede 5 koyunla hayvancılığa başladı.

Kırmızı et üretiminin yanına gübre imalatını da eklemek isteyen Kılıç, 2021'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu. İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 250 bin lira hibe desteği verilen Kılıç, gübre üretim tesisi kurdu.

Tasarımı kendisine ait gübre ısıl işlem tankını Bursa'da bir firmaya yaptıran Kılıç, 2022'den bu yana organomineral gübre üretiyor.

Kılıç, içeriğindeki mineral ve organik maddeler sayesinde topraktaki besin rezervlerinin artışını sağlayarak bitkilere zengin bir büyüme ortamı sunan gübre üretiminde yararlandığı hayvanları belirli periyotlarda kesime gönderiyor. 4 çalışanıyla faaliyetini sürdüren Kılıç, 1000 koyundan günde 2 tona yakın gübre elde ediyor.

Hayvanlarına verdiği yemi de kendisi üreten Kılıç, gübreyi paketleyerek çiftçilere, marketlere, peyzaj firmalarına pazarlıyor.

Sierra Leone'ye gübre ihraç etti

Ziraat teknisyeni ve et endüstrisi teknikeri Osman Kılıç, kırmızı et üretimi için faaliyete geçirdiği işletmesinde zamanla koyun sayısı çoğalınca maliyetleri düşürmek için pelet yem üretim tesisi kurduğunu söyledi.

Bu sayede koyunculuktan para kazanmaya başladığını belirten Kılıç, "Yemleri şimdilik piyasaya sürmedim, kendim kullanıyorum ama yem üretim fabrikası kurmak için çalışmalarım devam ediyor. Bunun yanında yağ üretim tesisi kurarak hem yağdan hem de küspesinden faydalanıyorum." dedi.

Gübre üretiminin aşamalarına ilişkin bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

"2 yıl bekleterek fermente olan gübreleri kırma makinesinden geçiriyor ve ısıl işlem tankına alıyorum. Isıl işlem tankına aldığımız gübre, 1 saat süresince 70 derecede işlem gördükten sonra hayvanlardan insanlara geçebilecek tüm hastalık yapan mikroorganizmalardan arınmış bir ürün olarak soğuduktan sonra paketlemeye gidiyor. Projemi hazırladıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığına üretim izni için başvurumu yaptım. Projeme destek için de KOSGEB'e de başvurdum. Tüm başvurularım, yetkililerin incelemeleri sonunda kabul edildi. Tesisim çalışıyor. Çıkan ürünleri 25 kilogramlık ve 1 kilogramlık ambalajlar halinde iç pazara veriyoruz."

Afrika ülkesi Sierra Leone'ye organomineral gübre ihraç ettiğini, Gana'ya da satış için görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Kılıç, işletmesindeki hayvan sayısının yeni doğumlarla 1500'e ulaşacağını sözlerine ekledi.